"كل شيء محتمل".. إيران تتحدث عن الحرب وواشنطن

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قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، إن بلادها "في حالة حرب"، مؤكدة أن جميع السيناريوهات تبقى محتملة في ظل استمرار التوتر مع .وجاء موقف مهاجراني رداً على سؤال بشأن احتمال تجدد التصعيد، إذ قالت إن الولايات المتحدة، من وجهة نظر ، "لم تعد في الظروف التي كانت عليها سابقاً"، مضيفة أن "كل شيء محتمل في عالم الحرب".وأشارت إلى أن الطرف المقابل تعرّف، خلال المواجهات، إلى قدرات وإلى ما وصفته بـ"إرادة الشعب على الصمود".وتأتي هذه التصريحات فيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين.وكانت وكالة " " أفادت، الأسبوع الماضي، باستمرار المحادثات غير المباشرة، في وقت طرحت إيران مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق نهائي".وبحسب المعطيات، عرضت طهران المبادرة على الجانب الأميركي عبر وسطاء قطريين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، وقالت إن تطبيقها يمكن أن يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الأعمال القتالية في المنطقة خلال 7 أيام.إلا أن الرئيس الأميركي رفض المقترح الإيراني، قبل أن يعلن مطلع الأسبوع الجاري أنه يتوقع استمرار المحادثات مع طهران، ما يُبقي المسار الدبلوماسي قائماً بالتوازي مع احتمالات التصعيد.