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عربي-دولي

"كل شيء محتمل".. إيران تتحدث عن الحرب وواشنطن

Lebanon 24
30-09-2026 | 08:23
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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، إن بلادها "في حالة حرب"، مؤكدة أن جميع السيناريوهات تبقى محتملة في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة.
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وجاء موقف مهاجراني رداً على سؤال بشأن احتمال تجدد التصعيد، إذ قالت إن الولايات المتحدة، من وجهة نظر طهران، "لم تعد في الظروف التي كانت عليها سابقاً"، مضيفة أن "كل شيء محتمل في عالم الحرب".

وأشارت إلى أن الطرف المقابل تعرّف، خلال المواجهات، إلى قدرات إيران وإلى ما وصفته بـ"إرادة الشعب الإيراني على الصمود".

وتأتي هذه التصريحات فيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين.

وكانت وكالة "رويترز" أفادت، الأسبوع الماضي، باستمرار المحادثات غير المباشرة، في وقت طرحت إيران مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق نهائي".

وبحسب المعطيات، عرضت طهران المبادرة على الجانب الأميركي عبر وسطاء قطريين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقالت إن تطبيقها يمكن أن يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الأعمال القتالية في المنطقة خلال 7 أيام.

إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني، قبل أن يعلن مطلع الأسبوع الجاري أنه يتوقع استمرار المحادثات مع طهران، ما يُبقي المسار الدبلوماسي قائماً بالتوازي مع احتمالات التصعيد.
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