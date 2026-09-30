هيغسيث: خفّضنا عدد الجنرالات والأدميرالات 20%

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أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خفض عدد الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة بنسبة 20%، في إطار التغييرات التي تشهدها الأميركية.وقال إن القوات الأميركية دمّرت البحرية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي ، كما ألحقت أضراراً بالقاعدة الصناعية الإيرانية، معتبراً أن "الدرع التقليدي" لطهران تعرض لضربة قاصمة، فيما أصبحت طموحاتها النووية مكشوفة أمام العالم.وفي ما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، شدد على حاجة القوات الأميركية إلى أعداد ضخمة من المسيّرات والأنظمة الذاتية منخفضة التكلفة، بهدف فرض ضغط متواصل على الخصوم.وطالب بإقرار حزمة بقيمة 350 مليار دولار للقوات المسلحة الأميركية.وفي سياق آخر، اتهم الوزير صحفيين بالكشف عن تحركات القوات الأميركية ومواقع قواعدها، معتبراً أن تسريب معلومات سرية من هذا النوع يعرّض العمليات العسكرية للخطر.