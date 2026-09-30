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عربي-دولي

هيغسيث: خفّضنا عدد الجنرالات والأدميرالات 20%

Lebanon 24
30-09-2026 | 16:09
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هيغسيث: خفّضنا عدد الجنرالات والأدميرالات 20%
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أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خفض عدد الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة بنسبة 20%، في إطار التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية الأميركية.
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وقال إن القوات الأميركية دمّرت البحرية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، كما ألحقت أضراراً بالقاعدة الصناعية الإيرانية، معتبراً أن "الدرع التقليدي" لطهران تعرض لضربة قاصمة، فيما أصبحت طموحاتها النووية مكشوفة أمام العالم.

وفي ما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، شدد على حاجة القوات الأميركية إلى أعداد ضخمة من المسيّرات والأنظمة الذاتية منخفضة التكلفة، بهدف فرض ضغط متواصل على الخصوم.

وطالب الكونغرس بإقرار حزمة بقيمة 350 مليار دولار للقوات المسلحة الأميركية.

وفي سياق آخر، اتهم الوزير صحفيين بالكشف عن تحركات القوات الأميركية ومواقع قواعدها، معتبراً أن تسريب معلومات سرية من هذا النوع يعرّض العمليات العسكرية للخطر.
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