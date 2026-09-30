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عربي-دولي

"بيدريف".. نظام أوكراني يفجّر الألغام من مسافة 7 أمتار

Lebanon 24
30-09-2026 | 16:14
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بيدريف.. نظام أوكراني يفجّر الألغام من مسافة 7 أمتار
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طوّرت أوكرانيا نظاماً كهرومغناطيسياً جديداً لإزالة الألغام يحمل اسم "بيدريف"، ويعمل على تفجير الألغام المزودة بصمامات مغناطيسية من مسافة تصل إلى سبعة أمتار، قبل وصول المركبات المدرعة إليها.
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وبحسب صحيفة "ميليتارني"، يولّد النظام مجالاً مغناطيسياً أمام المركبة يحاكي بصمتها المغناطيسية، ما يؤدي إلى تفعيل اللغم وانفجاره على مسافة آمنة نسبياً أمامها بدلاً من انفجاره أسفلها مباشرة.

وخضع "بيدريف" لاختبارات على مركبات مدرعة وأخرى برية غير مأهولة ومنصات مخصصة لإزالة الألغام، فيما زُودت ثلاث كتائب من القوات المسلحة الأوكرانية بالنظام لاستخدامه ميدانياً. كما أُدرج ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتكمن أهمية النظام في قدرته على العمل أثناء تحرك المركبة، من دون الحاجة إلى توقف الطاقم، فيما تشير الشركة المصنعة إلى أن ما بين 30 و40% من الألغام المستخدمة في عمليات زرع الألغام عن بُعد مزودة بآليات تشغيل مغناطيسية.

ويأتي تطوير "بيدريف" ضمن توجه أوكرانيا إلى توسيع استخدام التقنيات والأنظمة غير المأهولة في التعامل مع الألغام والذخائر غير المنفجرة.
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