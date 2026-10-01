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عربي-دولي

تكريم 4 ركاب ساهموا في إنقاذ طائرة "فلاي دبي".. هذا ما أعلنه الرئيس الاسرائيلي

Lebanon 24
01-10-2026 | 04:28
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تكريم 4 ركاب ساهموا في إنقاذ طائرة فلاي دبي.. هذا ما أعلنه الرئيس الاسرائيلي
تكريم 4 ركاب ساهموا في إنقاذ طائرة فلاي دبي.. هذا ما أعلنه الرئيس الاسرائيلي photos 0
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كشف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الخميس عن تكريم 4 إسرائيليين ساهموا في السيطرة على مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" ومنعوه من إسقاط الطائرة.
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وقال هرتسوغ في بيان: "لقد عرّضتم أنفسكم للخطر لإنقاذ الآخرين ومنعتم وقوع كارثة مروعة، واليوم، شاهد العالم بأسره الوجه الجميل والشجاع للمجتمع الإسرائيلي".

وأضاف "أنا فخور بكم وأشكركم باسم دولة إسرائيل".

وأشاد هرتسوغ كذلك بقائد الطائرة الهندي سميت ماشار الذي سمح بفتح باب قمرة القيادة، ما أتاح للركاب وأفراد الطاقم إنقاذ الطائرة، وذلك بعد تعرضه للطعن على يد زميله.

ومن بين الإسرائيليين الذين سيحصلون على التكريم الرئاسي "للبطولة المدنية"، يانيف حايون، وهو سبّاك تغلب على مساعد الطيار الذي تفيد الشهادات المتداولة من الحادثة بأنه كان يحاول السيطرة على الطائرة لإسقاطها، وثبّته أرضا بعد اقتحامه قمرة القيادة.

وعند وصوله مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، استقبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حايون الذي ظهر يرتدي قميصا أبيض ملطخا بالدماء.

وقال حايون إن ركابا اندفعوا نحو قمرة القيادة بعدما صرخت امرأة وأبلغت عن وقوع عملية طعن.

أما آساف راجوان الذي ساعد في تثبيت الطيار المهاجم وسيتم تكريمه أيضا، فقال وفق بيان لمكتب هرتسوغ "كان حادثا استثنائيا، شعرنا بالعجز، وكنا معلّقين في الجو، ولم أكن أعرف إلى من أتوجه".

وقدّم الركاب تفاصيل مروعة للحادث على متن الطائرة التي هوت من ارتفاع يقارب 34 ألف قدم إلى أقل من 17 ألف قدم في غضون دقيقة، وفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 174 راكبا كانوا على متن الرحلة، 166 منهم إسرائيليون.

وأعلنت شركة فلاي دبي أن جميع الركاب بخير مضيفة أن أسباب "المشادة" في قمرة القيادة "لا تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي".(أ.ف.ب)
 
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بنيامين نتانياهو

على متن الطائرة

دولة إسرائيل

الإسرائيلي

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