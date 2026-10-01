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عربي-دولي

إيران تطالب العراق بقرار فوري لرفع قيود الطيران

Lebanon 24
01-10-2026 | 04:46
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دعت السفارة الإيرانية في بغداد، الحكومة العراقية إلى اتخاذ "قرار فوري" بشأن القيود المفروضة حديثًا على حركة الطيران، واعتبرت أن هذه القيود "تعرقل حركة الزوار والطلاب والمرضى".
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وأكدت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العلاقات بين إيران والعراق مستندة إلى "روابط عميقة ومصالح مشتركة".

وأشارت إلى أن القيود المفروضة حاليًا على حركة الطيران تؤثر سلبًا على تنقل الزوار والطلاب والمرضى؛ ما يتطلب تفاعلًا سريعًا من الحكومة العراقية.

وأضافت السفارة أن من المتوقع من الحكومة العراقية المستقلة، وفي ظل يوم السيادة، أن تتخذ قرارًا عاجلًا لحماية العلاقات التاريخية بين البلدين من الاستفزازات والتداعيات الناتجة عن العقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق أفاد مصدر رسمي عراقي، بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران، للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "الطيران العراقي حصل على استثناء لكن بشروط لتسيير رحلات بين النجف وإيران".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في وقت سابق عقوبات مشددة على قطاع الطيران الإيراني، متهمة إياه بنقل أسلحة ودعم فصائل مسلحة في المنطقة، وحذرت الدول التي تستقبل الطائرات الإيرانية من عقوبات مالية وحرمانها من الوصول إلى نظام الدولار. 
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