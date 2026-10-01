الموساد والشاباك يحققان في واقعة "فلاي دبي"

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي أن جهازي " " و" " يشاركان في التحقيق في حادثة طائرة "فلاي دبي".

وقال المسؤول إن مساعد الطيار العُماني مرّ بعملية تطرف ديني في خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن السلطات لا تعلم حتى الآن ما إذا كان قد تصرف بمفرده أم أنه أُرسل من قبل جهة ما لتنفيذ هجوم.

وأضاف أنه سيتم التحقيق في كيفية تعيين مواطن عُماني كطيار في رحلة متجهة إلى .

ووفقاً للمسؤول، تنص البروتوكولات الأمنية المتفق عليها بين وإسرائيل على عدم السماح لأفراد الطواقم الجوية من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بالعمل على متن الرحلات المتجهة إليها.