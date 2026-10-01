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عربي-دولي

التحالف يعترض صواريخ ومسيّرات حوثية فوق السعودية

Lebanon 24
01-10-2026 | 15:16
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التحالف يعترض صواريخ ومسيّرات حوثية فوق السعودية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 طائرات مسيّرة، قال إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في السعودية.
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وقال اللواء تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين في خميس مشيط وجازان، إضافة إلى 4 طائرات مسيّرة في خميس مشيط.

ولم يورد التحالف، في الإعلان، تفاصيل بشأن توقيت إطلاق الصاروخين والطائرات المسيّرة أو ما إذا كان اعتراضها أسفر عن أضرار أو إصابات.

وأكد المالكي أن التحالف سيواصل "اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية" التي قال إنها تستهدف ردع جماعة الحوثي.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد هجمات الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية، إذ كان الحساب الرسمي للمتحدث باسم قوات التحالف قد أعلن في 26 سبتمبر اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه خميس مشيط.
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