التحالف يعترض صواريخ ومسيّرات حوثية فوق السعودية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اللواء الركن ، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 طائرات مسيّرة، قال إن جماعة أطلقتها باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في .وقال اللواء المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين في خميس مشيط وجازان، إضافة إلى 4 طائرات مسيّرة في خميس مشيط.ولم يورد التحالف، في الإعلان، تفاصيل بشأن توقيت إطلاق الصاروخين والطائرات المسيّرة أو ما إذا كان اعتراضها أسفر عن أضرار أو إصابات.وأكد المالكي أن التحالف سيواصل "اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية" التي قال إنها تستهدف ردع جماعة الحوثي.ويأتي الإعلان في ظل تصاعد هجمات الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية، إذ كان الحساب الرسمي للمتحدث باسم قوات التحالف قد أعلن في 26 سبتمبر اعتراض وتدمير صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه خميس مشيط.