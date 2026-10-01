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إقتصاد

واشنطن تضغط على أوروبا لزيادة إمدادات الديزل

Lebanon 24
01-10-2026 | 15:30
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واشنطن تضغط على أوروبا لزيادة إمدادات الديزل
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دعت الولايات المتحدة الدول الأوروبية إلى التعاون معها لزيادة إمدادات الوقود وخفض الأسعار، في وقت حذّر الاتحاد الأوروبي من تداعيات أي قرار أميركي بتقييد صادرات الديزل.
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وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" إن من مصلحة أوروبا التعاون مع واشنطن، التي تعمل على استكشاف مسارات عدة لتعزيز إمدادات المنتجات المكررة وخفض تكلفتها على المستهلكين.

وتضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحسب تقارير، على فرنسا وألمانيا للإفراج عن كميات من الديزل من احتياطاتهما الاستراتيجية بهدف زيادة المعروض وكبح ارتفاع الأسعار، مع تلويح واشنطن بإمكان حظر صادرات الديزل الأميركية إذا لم تتجاوب الدول الأوروبية.

في المقابل، قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن فرض حظر أميركي على صادرات الديزل سيكون خطوة غير متوقعة بالنسبة إلى الأوروبيين، محذراً من تداعيات كبيرة على الأداء الاقتصادي، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتجنب أي مفاجآت في هذا الملف.
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