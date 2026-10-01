واشنطن تضغط على أوروبا لزيادة إمدادات الديزل

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دعت الدول الأوروبية إلى التعاون معها لزيادة إمدادات الوقود وخفض الأسعار، في وقت حذّر من تداعيات أي قرار أميركي بتقييد صادرات الديزل.وقال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" إن من مصلحة التعاون مع ، التي تعمل على استكشاف مسارات عدة لتعزيز إمدادات المنتجات المكررة وخفض تكلفتها على المستهلكين.وتضغط ، بحسب تقارير، على وألمانيا للإفراج عن كميات من الديزل من احتياطاتهما الاستراتيجية بهدف زيادة المعروض وكبح ارتفاع الأسعار، مع تلويح واشنطن بإمكان حظر صادرات الديزل الأميركية إذا لم تتجاوب الدول الأوروبية.في المقابل، قال مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش إن فرض حظر أميركي على صادرات الديزل سيكون خطوة غير متوقعة بالنسبة إلى ، محذراً من تداعيات كبيرة على الأداء الاقتصادي، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتجنب أي مفاجآت في هذا الملف.