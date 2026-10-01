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عربي-دولي

إيران تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية المتضررة مقابل تخفيف العقوبات

Lebanon 24
01-10-2026 | 15:18
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إيران تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية المتضررة مقابل تخفيف العقوبات
إيران تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية المتضررة مقابل تخفيف العقوبات photos 0
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، بأن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآت نووية تضررت جراء القصف، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المقترح، الذي طرحه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقاءات مع دبلوماسيين أوروبيين وشرق أوسطيين في نيويورك، قد يساهم في تحريك المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن.

ويأتي ذلك في ظل خلافات بين الجانبين بشأن استئناف الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، فيما تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات مع طهران حول ترتيبات استئناف عمليات التفتيش والوصول إلى المواقع النووية المتضررة.

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