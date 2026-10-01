إيران تعرض السماح بتفتيش منشآتها النووية المتضررة مقابل تخفيف العقوبات

أفادت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، بأن عرضت السماح لمفتشي بالوصول إلى منشآت نووية تضررت جراء القصف، مقابل تخفيف المفروضة عليها.

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن المقترح، الذي طرحه عباس عراقجي خلال لقاءات مع دبلوماسيين أوروبيين وشرق أوسطيين في ، قد يساهم في تحريك المحادثات المتعثرة بين وواشنطن.

ويأتي ذلك في ظل خلافات بين الجانبين بشأن استئناف الرقابة الدولية على البرنامج ، فيما تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات مع طهران حول ترتيبات استئناف عمليات التفتيش والوصول إلى المواقع النووية المتضررة.