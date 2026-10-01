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غروندبرغ يحذر من تصعيد الحوثيين في تعز: مخاطر جسيمة على المدنيين

Lebanon 24
01-10-2026 | 23:10
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غروندبرغ يحذر من تصعيد الحوثيين في تعز: مخاطر جسيمة على المدنيين
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أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الذي ينفذه الحوثيون في محافظة تعز، محذراً من تداعياته الخطرة على المدنيين.
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وقال غروندبرغ في بيان إن مكتبه تلقى تقارير "مقلقة للغاية" عن سقوط ضحايا مدنيين وتضرر البنية التحتية وإغلاق طرق، مؤكداً أن العمليات العسكرية تعرّض السكان لمخاطر جسيمة وتعرقل قدرتهم على مغادرة مناطق القتال.

وأشار إلى أن تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، تستضيف حالياً غالبية النازحين جراء المعارك الأخيرة في مناطق أخرى من البلاد.

ودعا المبعوث الأممي إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وبذل أقصى الجهود لمنع وقوع مزيد من الأضرار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ومن دون عوائق إلى المحتاجين.

ويأتي التحذير في ظل تصعيد الحوثيين عملياتهم على الجبهات الشرقية والشمالية والغربية لمدينة تعز، وامتداد المواجهات إلى الكدحة وبني بكاري والوازعية وسامع وحيفان والأثاور.

وتزامن التصعيد مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية حيفان جنوبي المحافظة، وفق تقارير محلية.

كما فجّر الحوثيون إحدى العبّارات في سائلة المقاطرة أسفل هيجة العبد، ما أدى إلى تعطيل الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن وإجبار المسافرين على سلوك طريق بديل.

ويُعد طريق هيجة العبد أحد أبرز خطوط الحركة والإمداد بين تعز ولحج وعدن، ويُستخدم لنقل المسافرين والمواد الغذائية والبضائع إلى مناطق واسعة في محافظة تعز.
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هانس غروندبرغ

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