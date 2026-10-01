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عربي-دولي

لتعويض المخزونات التي استنزفتها الحرب مع إيران.. هذا ما قررته وزارة الدفاع الأميركية

Lebanon 24
01-10-2026 | 23:19
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لتعويض المخزونات التي استنزفتها الحرب مع إيران.. هذا ما قررته وزارة الدفاع الأميركية
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في مسعى لتعويض المخزونات التي استنزفتها الحرب مع إيران، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، إبرام عقد مع شركة "رايثيون" للصناعات العسكرية بقيمة 24.4 مليار دولار، بهدف تسريع وتيرة إنتاج صواريخ إس إم-6 الاعتراضية.
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وأشارت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إلى أن هذه الصواريخ تُعد "ذخائر حيوية مضادة للأهداف الجوية والسطحية"، وأن الاتفاق، الذي يمتد على مدى 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين، سيسرّع وتيرة الإنتاج.

وأوضح البيان أن الصفقة توفر لصناعات الدفاع "القدرة على التنبؤ اللازمة على المدى الطويل لتوسيع قدرات القوى العاملة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية".

يأتي هذا العقد في ظل استنزاف كبير لمخزونات الذخائر الأميركية جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط الماضي.

وتجاهل الرئيس دونالد ترامب حتى الآن الأسئلة المتعلقة بحجم هذا الاستنزاف.
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