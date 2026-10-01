ترامب يضغط على أوروبا للسحب من احتياطي الديزل قبل انتخابات الكونغرس

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وأوضح ، خلال جولة انتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين في تكساس، أن الدول الأوروبية تمتلك مخزونات يمكن استخدامها لمعالجة اضطرابات الإمدادات.وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة أغلبيتهم في الكونغرس، في ظل تصاعد أسعار المحروقات والضغوط التضخمية الناتجة من الحربين في والشرق الأوسط.وسبق لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن دعا الدول الأوروبية إلى الإفراج "فوراً" عن إمدادات إضافية، مطالباً إياها بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في معالجة الأزمة.وبحسب وكالة "رويترز"، طلبت واشنطن من طرح 120 مليون برميل خلال ستة أشهر، بما يعادل أكثر من 40% من مخزونات الطوارئ الأوروبية من الديزل وزيت الغاز. وتستحوذ فرنسا وألمانيا معاً على نحو 35% من هذه الاحتياطيات.وناقش مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش الأزمة مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، مؤكداً رغبة في اعتماد مقاربة منسقة لخفض الأسعار.وحذر شيفتشوفيتش من أن فرض قيود أميركية على صادرات الديزل قد يلحق أضراراً بالاقتصاد الأوروبي، فيما قال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية يبقى أحد الخيارات المطروحة.في المقابل، حذرت شركات النفط والطاقة الأميركية من حظر صادرات الديزل أو تقييدها، معتبرة أن هذه الخطوة قد تقلص الإنتاج وتفاقم شح الإمدادات وترفع الأسعار داخل .وأكدت مجموعات صناعية بارزة، بينها "معهد البترول الأميركي"، في رسالة إلى ترامب أنه "لا توجد حلول سهلة" للأزمة، داعية إلى رفض أي قيود على صادرات الديزل والمنتجات النفطية الأخرى.