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عربي-دولي

خمس غارات تهز صنعاء والحوثيون يعلنون قصف مواقع في تعز وعمران

Lebanon 24
02-10-2026 | 00:10
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خمس غارات تهز صنعاء والحوثيون يعلنون قصف مواقع في تعز وعمران
خمس غارات تهز صنعاء والحوثيون يعلنون قصف مواقع في تعز وعمران photos 0
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دوّت خمسة انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة من صنعاء، بالتزامن مع تحليق مقاتلات حربية في سماء العاصمة اليمنية، وفق ما أفاد به سكان محليون.
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وقال شهود عيان إن الغارات استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في نقم والنهدين ودار الرئاسة.

وأفاد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" بأن القصف طال مواقع عسكرية ولوجيستية، بينها موقع قرب مطار صنعاء، ومنشأة عسكرية في جبل النهدين، ومخزن أسلحة ومركز قيادة في جبل عطان.

وأضاف أن غارة أخرى استهدفت منشأة أمنية يستخدمها الحوثيون مقراً للقيادة في حي حدة، إلى جانب مركز للقيادة والسيطرة في مبنى الرئاسة.

من جهتهم، أعلن الحوثيون أن غارات جوية استهدفت مواقع في صنعاء وتعز وعمران، من دون تقديم تفاصيل عن حجم الخسائر.

ويأتي القصف بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين وأربع طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان في السعودية.

كما اتهم التحالف الحوثيين باستهداف محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بطائرة مسيّرة، مؤكداً أن التحقيقات وبقايا الحطام أثبتت تورط الجماعة في التخطيط للهجوم وتنفيذه.

وأدانت دولة الإمارات الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها.
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