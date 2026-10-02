خمس غارات تهز صنعاء والحوثيون يعلنون قصف مواقع في تعز وعمران

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وقال شهود إن استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في نقم والنهدين ودار الرئاسة.وأفاد مصدر أمني لـ" الإخبارية" بأن القصف طال مواقع عسكرية ولوجيستية، بينها موقع قرب مطار صنعاء، ومنشأة عسكرية في جبل النهدين، ومخزن أسلحة ومركز قيادة في جبل عطان.وأضاف أن غارة أخرى استهدفت منشأة أمنية يستخدمها الحوثيون مقراً للقيادة في حي حدة، إلى جانب مركز للقيادة والسيطرة في مبنى الرئاسة.من جهتهم، أعلن الحوثيون أن غارات جوية استهدفت مواقع في صنعاء وتعز وعمران، من دون تقديم تفاصيل عن حجم الخسائر.ويأتي القصف بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين وأربع طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان في .كما اتهم التحالف الحوثيين باستهداف محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بطائرة مسيّرة، مؤكداً أن التحقيقات وبقايا الحطام أثبتت تورط الجماعة في التخطيط للهجوم وتنفيذه.وأدانت الهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها.