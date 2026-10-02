بن غفير يزعم أن الضفة "ملك لإسرائيل"

زعم وزير إيتمار بن غفير أن جميع مناطق المحتلة، بما فيها مناطق «أ» و«ب» و«ج»، هي ملك لإسرائيل، في موقف يتعارض مع ترتيبات اتفاقيات أوسلو التي تحدد طبيعة السيطرة في كل منطقة.

كما توعد بن غفير، في حال توليه ، بتفكيك السلطة وتهجير فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، مدعيًا أن نسبة كبيرة من ترغب في الهجرة. ودعا أيضًا إلى تخفيف القيود على استخدام القوة من جانب القوات ، متفاخرًا بسياسة إطلاق النار التي تتبعها الشرطة.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد المنافسة السياسية داخل مع اقتراب انتخابات ، وفي ظل تراجع شعبية الائتلاف الحكومي وفق استطلاعات رأي، بالتزامن مع استمرار تحركاته وتصريحاته التصعيدية تجاه الفلسطينيين.