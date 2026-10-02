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عربي-دولي

بن غفير يزعم أن الضفة "ملك لإسرائيل"

Lebanon 24
02-10-2026 | 11:22
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بن غفير يزعم أن الضفة ملك لإسرائيل
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زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مناطق «أ» و«ب» و«ج»، هي ملك لإسرائيل، في موقف يتعارض مع ترتيبات اتفاقيات أوسلو التي تحدد طبيعة السيطرة في كل منطقة.

كما توعد بن غفير، في حال توليه وزارة الدفاع، بتفكيك السلطة الفلسطينية وتهجير فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، مدعيًا أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين ترغب في الهجرة. ودعا أيضًا إلى تخفيف القيود على استخدام القوة من جانب القوات الإسرائيلية، متفاخرًا بسياسة إطلاق النار التي تتبعها الشرطة.

وتأتي تصريحاته وسط تصاعد المنافسة السياسية داخل إسرائيل مع اقتراب انتخابات الكنيست، وفي ظل تراجع شعبية الائتلاف الحكومي وفق استطلاعات رأي، بالتزامن مع استمرار تحركاته وتصريحاته التصعيدية تجاه الفلسطينيين.

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