بصلوات وتراتيل.. غزة تودع أماً وابنتها

شيّع مئات في مدينة غزة، السبت، ميساء أبو داود وابنتها ماري، اللتين قتلتا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب المدينة فجر اليوم، وأسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين بينهم أربع نساء.



وأقيمت مراسم الجنازة في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس بالبلدة القديمة في غزة، وسط صلوات وتراتيل جنائزية، وبحضور أفراد من العائلة وأبناء الطائفة وشخصيات دينية. وكانت طواقم الدفاع المدني قد نقلت جثماني السيدتين إلى الكنيسة بعد مشاركتها في انتشال ضحايا الغارة.



ونعى بطريرك للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا الأم وابنتها، مقدماً تعازيه إلى عائلتيهما وإلى في ، كما نعت كنيسة القديس بورفيريوس السيدتين وقدمت تعازيها إلى عائلتهما.



وقال المتحدث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وديع أبو نصار إن عدد المسيحيين في غزة كان يقارب ألف شخص قبل الحرب، فيما يبلغ حالياً نحو 600، عازياً التراجع إلى القتل وتدهور الرعاية الصحية والهجرة إلى خارج القطاع.

لا يفرق جيش في قصفه وقتله بين الفلسطينيين والمسيحيين في قطاع غزة.



فقد قام الليلة الماضية بقصف الضحيتين المسيحيتين وهما نائمتان



واليوم تجرى صلاة الجنازة عليهما بمدينة غزة.



يذكر ان جيش الارهاب قد قتل خلال حرب الإبادة الأخيرة في قطاع غزة ما يقارب من 60 مسيحيا. https://t.co/4TYM8LLggf pic.twitter.com/tHq3x5VFst — Abu Nael | أبو نائل (@abunael01) October 3, 2026 Advertisement