الخزانة الأميركية: إيران بلا إيرادات نفطية هذا الأسبوع

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قال الأميركي سكوت بيسنت إن لن تكون لديها شحنات نفطية في البحر خلال هذا الأسبوع، معتبراً أن الإيرادات النفطية لطهران باتت عند مستوى "صفر"، في ظل الحصار والضغوط الاقتصادية التي تفرضها .وأوضح بيسنت أن انتقلت من العمليات العسكرية إلى ما وصفه الرئيس الأميركي بـ"الجدار الحديدي والحصار"، قبل إطلاق حملة "المنبوذ الاقتصادي" الهادفة إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران.وكان بيسنت قد أعلن في وقت سابق أن إيران لم تحمّل أي نفط خام على متن ناقلات خلال شهر أيلول، مؤكداً أن تسعى إلى قطع أحد أبرز مصادر إيرادات .وتأتي تصريحات وزير الخزانة في إطار حملة ضغط اقتصادي أميركية تستهدف صادرات وشبكات التجارة والتمويل المرتبطة بها، فيما تصف واشنطن هذه الإجراءات بأنها جزء من استراتيجية أوسع لتقليص قدرة طهران على الوصول إلى الأسواق الدولية.