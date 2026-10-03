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عربي-دولي

الخزانة الأميركية: إيران بلا إيرادات نفطية هذا الأسبوع

Lebanon 24
03-10-2026 | 10:25
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الخزانة الأميركية: إيران بلا إيرادات نفطية هذا الأسبوع
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قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيران لن تكون لديها شحنات نفطية في البحر خلال هذا الأسبوع، معتبراً أن الإيرادات النفطية لطهران باتت عند مستوى "صفر"، في ظل الحصار والضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة.
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وأوضح بيسنت أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية إلى ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الجدار الحديدي والحصار"، قبل إطلاق حملة "المنبوذ الاقتصادي" الهادفة إلى تشديد العزلة الاقتصادية على إيران.

وكان بيسنت قد أعلن في وقت سابق أن إيران لم تحمّل أي نفط خام على متن ناقلات خلال شهر أيلول، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تسعى إلى قطع أحد أبرز مصادر إيرادات طهران.

وتأتي تصريحات وزير الخزانة في إطار حملة ضغط اقتصادي أميركية تستهدف صادرات النفط الإيرانية وشبكات التجارة والتمويل المرتبطة بها، فيما تصف واشنطن هذه الإجراءات بأنها جزء من استراتيجية أوسع لتقليص قدرة طهران على الوصول إلى الأسواق الدولية.
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