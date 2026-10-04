جريمة داخل فندق تهزّ اليابان.. اعتقال عنصر من "المارينز" الأميركي

وقالت شرطة أوكيناوا لشبكة "سي إن إن" إن الضحية، البالغة 39 عاماً، عُثر عليها فاقدة للاستجابة داخل غرفتها فجر السبت، قبل إعلان وفاتها في المكان، مشيرة إلى أن حالة الجثة توحي بتعرضها للقتل، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يبلغ 20 عاماً، وهو عنصر في "المارينز" يتمركز في قاعدة "فوتينما" الجوية في أوكيناوا.
وبحسب التحقيقات، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلاً يُعتقد أنه أجنبي وحليق الرأس يدخل غرفة الفندق برفقة الضحية، قبل أن يغادر لاحقاً حاملاً أمتعتها ومتعلقاتها الشخصية.
وعُثر على جثة المرأة عند الساعة 4:30 من فجر السبت بالتوقيت المحلي، فيما أوقفت الشرطة المشتبه به بعد أقل من 24 ساعة، أثناء تجوله في المدينة.
من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في طوكيو أنها على علم باحتجاز أحد أفراد القوات الأميركية عقب وفاة مواطنة يابانية في أوكيناوا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة اليابانية والسلطات المحلية في التحقيقات.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.