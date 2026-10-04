جريمة داخل فندق تهزّ اليابان.. اعتقال عنصر من "المارينز" الأميركي

اعتقلت الشرطة عنصراً في الأميركية " "، للاشتباه في تورطه بقتل امرأة وسرقة متعلقاتها، بعدما عُثر عليها جثة داخل غرفة فندق في مدينة ناها بجزيرة .

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وقالت شرطة أوكيناوا لشبكة " إن" إن الضحية، البالغة 39 عاماً، عُثر عليها فاقدة للاستجابة داخل غرفتها فجر السبت، قبل إعلان وفاتها في المكان، مشيرة إلى أن حالة الجثة توحي بتعرضها للقتل، من دون تفاصيل إضافية.





وأوضحت الشرطة أن المشتبه به يبلغ 20 عاماً، وهو عنصر في "المارينز" يتمركز في قاعدة "فوتينما" الجوية في أوكيناوا.





وبحسب التحقيقات، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلاً يُعتقد أنه أجنبي وحليق الرأس يدخل غرفة الفندق برفقة الضحية، قبل أن يغادر لاحقاً حاملاً أمتعتها ومتعلقاتها الشخصية.





وعُثر على جثة المرأة عند الساعة 4:30 من فجر السبت بالتوقيت المحلي، فيما أوقفت الشرطة المشتبه به بعد أقل من 24 ساعة، أثناء تجوله في المدينة.





من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في أنها على علم باحتجاز أحد أفراد القوات الأميركية عقب وفاة مواطنة يابانية في أوكيناوا، مؤكدة أن تتعاون مع والسلطات المحلية في التحقيقات.