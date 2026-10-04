تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية تحسباً لحرب مفاجئة

Lebanon 24
04-10-2026 | 12:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية تحسباً لحرب مفاجئة
الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية تحسباً لحرب مفاجئة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأنه يبني استراتيجية تنطلق من الاستعداد لحرب مفاجئة، مؤكدا أن الجيش في حالة تأهب دائم لمنع المفاجآت والاستعداد لها.
Advertisement

وأوضح الجيش في بيان أن "معسكر غليلوت شهد عقد اجتماع لكبار قادته لبحث استيعاب الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر، برئاسة رئيس الأركان، إيال زامير، وبمشاركة قادة من جميع القيادات والأجنحة والفروع في الجيش الإسرائيلي".
 
وقال زامير: "إننا ندرس مدى استيعاب الدروس المستفادة من تحقيقات 7 أكتوبر، مدركين حجم الإخفاق، وفي الوقت نفسه ندرك ضرورة عدم التوقف عندها، بل التعلم منها، واستخلاص العبر، والتحسين، والمضي قدما. لا تزال أحداث 7 أكتوبر تلاحقنا، وواجبنا ضمان عدم تكرارها".

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تحسين قدراته ورفع مستوى جاهزيته للحرب.

ولفت إلى أن الجيش يبني استراتيجية تنطلق من الاستعداد لحرب مفاجئة، بما في ذلك إحباط التهديدات الخطيرة فور ظهورها.

وأوضح زامير: "كل من يهددنا بالإضرار بنا ويبني القدرات اللازمة لذلك، سنتحرك استباقيا ونوجه له ضربة قاضية".

وأشار إلى أنه: "من أهم الدروس التي تعلمناها ضرورة توسيع نطاق الأمن. دولة إسرائيل صغيرة المساحة جغرافيا، وتفتقر إلى عمق بري، ما يجعلها عرضة لتهديدات متعددة المجالات. لذا، نحتاج إلى بناء القدرات الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي لمواجهة جميع التحديات والتهديدات. حجم الجيش الإسرائيلي هو عمقنا الاستراتيجي، ولذلك يجب علينا زيادة حجمه وتكييفه مع مهامه المتنامية".

كما أكد أن "الجيش الإسرائيلي بأكمله في حالة تأهب دائم. جميعنا على أهبة الاستعداد. واجبنا هو منع المفاجآت والاستعداد لها. نحن نعيش فترة من التوتر واليقظة، وعلى كل فرد في قطاعه أن يكون متيقظا ومستعدا".
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني الإيراني: رفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات حكومية يمنية: أسقطنا إحدى المسيّرات التي استهدفت الساحل الغربي ورفعنا الجاهزية تحسبًا لمزيد من التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا اختبارًا مفاجئًا لقياس الجاهزية في عدة مناطق ولا مخاوف من حادث أمني
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الجاهزية الأمنية: السلطات اليمنية تواجه تصعيد الحوثيين قرب باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 03:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة إسرائيل

رئيس الأركان

بناء القدرات

إيال زامير

إسرائيل

زامير

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-04
Lebanon24
16:30 | 2026-10-04
Lebanon24
16:19 | 2026-10-04
Lebanon24
16:17 | 2026-10-04
Lebanon24
16:00 | 2026-10-04
Lebanon24
15:30 | 2026-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24