بعد مخاوف أمنية واعتقالات.. أميركا تسحب قاذفات "B-1" من بريطانيا

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وقال مسؤول في الأميركية، الأحد، إن القاذفات الـ12 التي كانت متمركزة في قاعدة "راف فيرفورد" أعيد نشرها في قواعدها الأصلية داخل الولايات المتحدة، بعد أن حالت الاعتبارات الأمنية العملياتية دون تأكيد تحركاتها في وقت سابق. سحبت كل قاذفاتها من طراز "B-1" من قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد، شمال غربي ، بعد تصاعد التحذيرات الأمنية بشأن مخطط يُشتبه في ارتباطه بإيران واستهدافه المنشأة التي تستخدمها القوات الأميركية.وقال مسؤول في الأميركية، الأحد، إن القاذفات الـ12 التي كانت متمركزة في قاعدة "راف فيرفورد" أعيد نشرها في قواعدها الأصلية داخل الولايات المتحدة، بعد أن حالت الاعتبارات الأمنية العملياتية دون تأكيد تحركاتها في وقت سابق.





وكانت القاذفات الـ12 قد وصلت إلى قاعدة فيرفورد ضمن عملية تبديل روتينية للقوات، واستخدمت في الأميركية على ، كما سمحت الحكومة للولايات المتحدة باستخدامها لضرب مواقع صواريخ إيرانية كانت تهاجم سفنًا في مضيق هرمز.



ورفض مسؤولون أميركيون طبيعة المعلومات الجديدة التي دفعت إلى سحب القاذفات، لكن أحد المسؤولين قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن التحذيرات كانت جزءًا من معلومات تهديد ظهرت قبل نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تتصاعد التفاصيل ومستوى الاستعجال خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت قرار الانسحاب. وأفادت صحيفة " تايمز" بأن عملية سحب القاذفات جرت على نحو عاجل خلال عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة غير معتادة بالنسبة إلى قاعدة جوية أميركية في دولة حليفة تعيش حالة سلم. وبلغت درجة الاستعجال حد مغادرة بعض الطائرات وأطقمها، بينما كانت طائرات التزود بالوقود جوًا تستعد للإقلاع لدعم رحلات عودتها إلى الولايات المتحدة.وكانت القاذفات الـ12 قد وصلت إلى قاعدة فيرفورد ضمن عملية تبديل روتينية للقوات، واستخدمت في الأميركية على ، كما سمحت الحكومة للولايات المتحدة باستخدامها لضرب مواقع صواريخ إيرانية كانت تهاجم سفنًا في مضيق هرمز.ورفض مسؤولون أميركيون طبيعة المعلومات الجديدة التي دفعت إلى سحب القاذفات، لكن أحد المسؤولين قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن التحذيرات كانت جزءًا من معلومات تهديد ظهرت قبل نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تتصاعد التفاصيل ومستوى الاستعجال خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت قرار الانسحاب.

وجاء سحب القاذفات بعد أسبوع من اعتقال الشرطة البريطانية خمسة رجال بالقرب من قاعدة فيرفورد، كانوا يستقلون شاحنات صغيرة بيضاء. وأُطلق سراح الرجال بكفالة بعد يوم، بعدما لم تعثر السلطات على متفجرات داخل الشاحنات، فيما أكدت الشرطة استمرار التحقيق معهم.



كما اعتُقل الخميس شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، للاشتباه في تورطه في التحضير لأعمال إرهابية. (التلفزيون العربي)