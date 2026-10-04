تصعيد اسرائيلي جنوب سوريا.. حريق في القنيطرة ومقتل شخص

أعلن الجيش الإسرائيلي
، أن قواته قتلت شخصا حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في "المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا
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وقال بيان عسكري إسرائيلي إن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه به و"قامت بتحييده"، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية
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وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل
وقوات الجيش الإسرائيلي".
في المقابل، أفادت قناة "الإخبارية" السورية
، مساء الأحد، بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي
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ولم تشر الإخبارية السورية إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحريق حتى الآن.
كما أفادت القناة، بأن الجيش الإسرائيلي داهم وفتش منازل في قرية الأصبح بالقنيطرة، خلال ساعات الليل.