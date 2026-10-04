تصعيد اسرائيلي جنوب سوريا.. حريق في القنيطرة ومقتل شخص

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أعلن الجيش ، أن قواته قتلت شخصا حاول التسلل إلى موقع عسكري إسرائيلي في "المنطقة الأمنية" جنوبي .وقال بيان عسكري إسرائيلي إن القوات أطلقت النار باتجاه المشتبه به و"قامت بتحييده"، دون وقوع إصابات في صفوف القوات .وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني وقوات الجيش الإسرائيلي".في المقابل، أفادت قناة "الإخبارية" ، مساء الأحد، بأن القوات الإسرائيلية منعت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى موقع حريق اندلع جراء إطلاقها قنابل مضيئة في محيط بلدة الحميدية .ولم تشر الإخبارية السورية إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحريق حتى الآن.كما أفادت القناة، بأن الجيش الإسرائيلي داهم وفتش منازل في قرية الأصبح بالقنيطرة، خلال ساعات الليل.