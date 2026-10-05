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عربي-دولي

بيزشكيان: واشنطن لا تسعى إلى الحوار

Lebanon 24
05-10-2026 | 14:30
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بيزشكيان: واشنطن لا تسعى إلى الحوار
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اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة "أمر لا طائل منه"، متهماً واشنطن بعدم السعي إلى حوار حقيقي مع طهران.
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وقال بيزشكيان، خلال استقباله وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، إن المشكلة مع الولايات المتحدة تكمن في أن طهران تتعرض، بحسب قوله، للهجوم في كل مرة تدخل فيها مساراً تفاوضياً، مضيفاً: "حتى الآن هاجمونا ثلاث مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار، بل إن هدفهم إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف أن التفاوض مع طرف "يلجأ يومياً إلى الاغتيال والعقوبات والضغوط والتهديدات وينكث بوعوده" يصبح بلا جدوى، مؤكداً أن الشعب الإيراني لن يقبل، بحسب تعبيره، بهذا النهج.
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