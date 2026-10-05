بيزشكيان: واشنطن لا تسعى إلى الحوار

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اعتبر الرئيس مسعود بيزشكيان أن التفاوض مع "أمر لا طائل منه"، متهماً بعدم السعي إلى حوار حقيقي مع .وقال بيزشكيان، خلال استقباله الأرميني آرارات ميرزويان، إن المشكلة مع الولايات المتحدة تكمن في أن طهران تتعرض، بحسب قوله، للهجوم في كل مرة تدخل فيها مساراً تفاوضياً، مضيفاً: "حتى الآن هاجمونا ثلاث مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار، بل إن هدفهم إسقاط الجمهورية الإسلامية "، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.وأضاف أن التفاوض مع طرف "يلجأ يومياً إلى الاغتيال والعقوبات والضغوط والتهديدات وينكث بوعوده" يصبح بلا جدوى، مؤكداً أن الشعب الإيراني لن يقبل، بحسب تعبيره، بهذا النهج.