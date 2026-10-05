زوجة مادورو تعاني مشكلة قلبية.. ومحاموها يتحركون

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تعاني سيليا فلوريس، زوجة الرئيس السابق ، مشكلة صحية في القلب أثناء احتجازها في ، وفق ما كشف نجل ، بالتزامن مع مساعٍ قانونية لنقلها من السجن إلى لأسباب طبية.وقال نيكولاس مادورو غيرا إن فلوريس تعاني مشكلة "حساسة جداً" في القلب، في وقت تشير فيه وثائق قضائية قدمها محاموها إلى تدهور حالتها الصحية منذ احتجازها في مركز احتجاز فيدرالي في بروكلين.وبحسب فريق الدفاع، تعاني فلوريس تدلي الصمام التاجي، وسجلت نوبة من تسرّع القلب البطيني، إضافة إلى تعرضها لنحو 30 دقيقة من الضغط الشديد في ، فضلاً عن فقدانها قدراً ملحوظاً من وزنها.وكان محامو فلوريس قد طلبوا السماح لها بانتظار محاكمتها قيد الإقامة الجبرية في ، مشيرين إلى حاجتها إلى فحوص وإجراءات طبية للقلب، ومعتبرين أن مركز الاحتجاز لا يوفر الظروف الملائمة للتعافي في حال خضوعها لإجراء طبي.وتواجه فلوريس ومادورو اتهامات أميركية مرتبطة بتهريب المخدرات، وقد دفع الاثنان ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.