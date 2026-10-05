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عربي-دولي

زوجة مادورو تعاني مشكلة قلبية.. ومحاموها يتحركون

Lebanon 24
05-10-2026 | 15:11
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زوجة مادورو تعاني مشكلة قلبية.. ومحاموها يتحركون
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تعاني سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، مشكلة صحية في القلب أثناء احتجازها في الولايات المتحدة، وفق ما كشف نجل مادورو، بالتزامن مع مساعٍ قانونية لنقلها من السجن إلى الإقامة الجبرية لأسباب طبية.
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وقال نيكولاس مادورو غيرا إن فلوريس تعاني مشكلة "حساسة جداً" في القلب، في وقت تشير فيه وثائق قضائية قدمها محاموها إلى تدهور حالتها الصحية منذ احتجازها في مركز احتجاز فيدرالي في بروكلين.

وبحسب فريق الدفاع، تعاني فلوريس تدلي الصمام التاجي، وسجلت نوبة من تسرّع القلب البطيني، إضافة إلى تعرضها لنحو 30 دقيقة من الضغط الشديد في الصدر، فضلاً عن فقدانها قدراً ملحوظاً من وزنها.

وكان محامو فلوريس قد طلبوا السماح لها بانتظار محاكمتها قيد الإقامة الجبرية في نيويورك، مشيرين إلى حاجتها إلى فحوص وإجراءات طبية للقلب، ومعتبرين أن مركز الاحتجاز لا يوفر الظروف الملائمة للتعافي في حال خضوعها لإجراء طبي.

وتواجه فلوريس ومادورو اتهامات أميركية مرتبطة بتهريب المخدرات، وقد دفع الاثنان ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.
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