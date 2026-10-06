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إقتصاد

بريطانيا تريد مظلة صاروخية على غرار إسرائيل... كم ستكلف؟

Lebanon 24
06-10-2026 | 05:48
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بريطانيا تريد مظلة صاروخية على غرار إسرائيل... كم ستكلف؟
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دخل مشروع إنشاء مظلة صاروخية لحماية بريطانيا قلب المنافسة السياسية، بعدما تعهد حزب المحافظين بتخصيص 10 مليارات جنيه إسترليني لمنظومة دفاع جوي مستوحاة من "القبة الحديدية" الإسرائيلية.
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وتحمل الخطة اسم "درع بريطانيا"، ويعتزم الحزب تنفيذها إذا فاز في الانتخابات المقبلة، عبر ربط رادارات متقدمة بأنظمة قيادة وسيطرة وصواريخ اعتراضية ووسائل لمكافحة المسيّرات، مع تعزيز مخزونات الذخائر.

وتهدف المنظومة إلى حماية المدن والبنية التحتية الحيوية والقواعد العسكرية، إضافة إلى الأراضي التابعة للمملكة المتحدة وقواعدها الخارجية. ويسعى المحافظون إلى توفير قدرة أولية خلال ولايتهم الحكومية الأولى، قبل توسيعها تدريجياً.

وسيُوزع التمويل المعلن على عشر سنوات، بمعدل مليار جنيه سنوياً، إلا أن الحزب لم يحدد بعد الأنظمة التي سيشتريها أو المناطق التي ستغطيها الشبكة.

ويأتي المشروع ضمن تعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2030، على أن يُموّل جزئياً عبر إعادة ترتيب الإنفاق وإصلاح برامج الرعاية، بينها إعانات الأطفال والسكن.

ورد حزب العمال باتهام المحافظين بإضعاف القوات المسلحة خلال سنوات حكمهم، مؤكداً أن الحكومة تستثمر مليار جنيه في الدفاعات الجوية، وتستهدف رفع الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج بحلول 2035.

لكن الجنرال ريتشارد بارونز، أحد معدي المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، قدر أن بناء منظومة أولية شبيهة بـ"القبة الحديدية" قد يتطلب نحو 80 مليار جنيه خلال عشر سنوات، أي ثمانية أضعاف المبلغ الذي طرحه المحافظون.
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