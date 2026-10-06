1800 مدرسة و57 جامعة... احتجاجات الطلاب تتسع في فرنسا

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ويطالب المحتجون بزيادة أعداد المعلمين والموظفين وتوفير مزيد من الموارد للتعليم العام، في ظل اكتظاظ الصفوف ونقص المدرسين وتدهور مباني المدارس.وانطلقت مظاهرات في نانت ومرسيليا وليون، فيما دعت المنظمات الطلابية إلى تجمع مركزي في ساحة الجمهورية بباريس. وأعلنت نقابات التعليم دعمها للتحرك والمشاركة في تظاهرات بالعاصمة ونحو 30 مدينة أخرى.وقال اتحاد الطلاب الجامعيين إن أكثر من 57 موقعاً جامعياً أُغلق، وإن 90% من جامعات فرنسا القارية تأثرت بالحركة.وتصاعدت الاحتجاجات وسط انتقادات لتدخلات الشرطة، بعد إصابة فتى يبلغ 15 عاماً بجروح خطيرة خارج مدرسة في مدينة لانس. وقال لوران نونيز إن المراهق فقد يده على ما يبدو جراء انفجار قنبلة صوتية، مؤكداً فتح تحقيق لتحديد الملابسات.كما اتهم معلمون في ثانوية "جيوفروي هيلير" بمدينة إيتامب الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وقالوا إن طلاباً وموظفين تعرضوا للغاز المسيل للدموع والدفع والضرب.وأعلن وزير التعليم إدوارد أن إعادة فتح المدارس المتضررة ستبدأ تدريجياً الأربعاء، متعهداً بمعالجة مشكلة استبدال المعلمين الغائبين خلال ثمانية أيام.وأطلقت استشارة إلكترونية سرية تتيح لطلاب الثانويات تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى 23 تشرين الأول، على أن تُجمع النتائج نهاية الشهر لمناقشتها معهم.