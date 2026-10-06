خطة للإطاحة بنتنياهو.. والعرب يدخلون المعركة

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كشفت صحيفة " " عن استراتيجية تعمل عليها لإقصاء رئيس الوزراء عن السلطة بعد الانتخابات المقبلة، بالاستعانة بدعم الأحزاب العربية في .وبحسب الصحيفة، تقوم الخطة على استغلال احتمال فشل ائتلاف في الحصول على 61 مقعداً، لتبدأ المعارضة بالسيطرة على الكنيست واستبدال رئيسه الحالي، بما يمنحها القدرة على التحكم بجدول الأعمال التشريعي.وتعتزم المعارضة، وفق التحليل، الاستفادة من دعم الأحزاب العربية لتمرير قوانين تمنع المتهمين بجرائم من تشكيل حكومة، في خطوة تستهدف نتنياهو الذي يواجه محاكمات بتهم فساد.وفي هذا السياق، أعلن يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، استعداد حزبه لدعم تشريع يمنع المتهمين بجرائم من تشكيل حكومة، مؤكداً أن القرار بشأن دعم حكومة بديلة سيُتخذ بعد الانتخابات.وأشارت "معاريف" إلى أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام تشكيل حكومة بديلة أو انتقالية تقود إلى انتخابات جديدة من دون نتنياهو.