شبح الطاعون يطل من جديد.. تعرف على أنواعه وأعراضه

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وفي آخر المستجدات، استبعدت وكالة الصحة الروسية، الأربعاء، وجود أي "خطر وبائي" يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تتالي المطالبات بمزيد من الشفافية حول الحادث.



وقالت وكالة الصحة العامة (روسبوتريبنادزور) إن المراقبة الطبية لأكثر من 90% من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أنه "لم يتم رصد أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدٍ"، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك ومقاطعتها".



وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا أطلعت على الوضع المتعلق بالالتهاب الرئوي مجهول السبب في مقاطعة إيركوتسك الواقعة جنوب شرقي سيبيريا. عاد شبح الطاعون يطل من جديد، بعد حادث مأسوي هز ، إلا أنه أرسل إشارات القلق حول العالم، عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون.وفي آخر المستجدات، استبعدت وكالة الصحة الروسية، الأربعاء، وجود أي "خطر وبائي" يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تتالي المطالبات بمزيد من الشفافية حول الحادث.وقالت وكالة الصحة العامة (روسبوتريبنادزور) إن المراقبة الطبية لأكثر من 90% من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أنه "لم يتم رصد أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدٍ"، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك ومقاطعتها".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا أطلعت على الوضع المتعلق بالالتهاب الرئوي مجهول السبب في مقاطعة إيركوتسك الواقعة جنوب شرقي سيبيريا.





وطلبت منظمة الصحة العالمية أيضاً مزيداً من المعلومات لتوضيح سبب الالتهاب الرئوي الحاد والعامل الممرض الذي دفع إلى اتخاذ تدابير صحة عامة، وذلك وفقاً لبيان أصدرته أمس الثلاثاء.



وأعلنت هيئة الرقابة الصحية الروسية، أمس الثلاثاء، عدم رصد أي حالات إصابة بالطاعون بين من كانوا على اتصال بموظفة في مختبر معهد الطاعون بسيبريا توفيت الأسبوع الماضي.



كما طلبت رسمياً من روسيا تقديم معلومات بشأن تقارير عن وفاة الموظفة في مختبر الطاعون، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المسألة الثلاثاء، وسط تزايد الدعوات لموسكو إلى التحلي بالشفافية.



ونفت السلطات الروسية فرض تدابير لمكافحة الطاعون، وقللت من شأن التقارير عن حادث وقع الأسبوع الماضي في معهد لأبحاث المرض في منطقة إيركوتسك بسيبيريا. وكانت العالمية طلبت معلومات من السلطات الروسية بشأن تقارير إعلامية عن إصابة موظف ثانٍ في مختبر بالتهاب رئوي دون معرفة السبب.وطلبت منظمة الصحة العالمية أيضاً مزيداً من المعلومات لتوضيح سبب الالتهاب الرئوي الحاد والعامل الممرض الذي دفع إلى اتخاذ تدابير صحة عامة، وذلك وفقاً لبيان أصدرته أمس الثلاثاء.وأعلنت هيئة الرقابة الصحية الروسية، أمس الثلاثاء، عدم رصد أي حالات إصابة بالطاعون بين من كانوا على اتصال بموظفة في مختبر معهد الطاعون بسيبريا توفيت الأسبوع الماضي.كما طلبت رسمياً من روسيا تقديم معلومات بشأن تقارير عن وفاة الموظفة في مختبر الطاعون، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المسألة الثلاثاء، وسط تزايد الدعوات لموسكو إلى التحلي بالشفافية.ونفت السلطات الروسية فرض تدابير لمكافحة الطاعون، وقللت من شأن التقارير عن حادث وقع الأسبوع الماضي في معهد لأبحاث المرض في منطقة إيركوتسك بسيبيريا.

ماذا نعرف عن الطاعون الرئوي؟



يعدّ الطاعون مرضاً بكتيرياً تسببه بكتيريا الطاعون التي تسمى "يرسينيا بيستيس" (Yersinia pestis)، وله 3 أشكال رئيسية: الطاعون الدبلي، والطاعون الرئوي، وطاعون الإنتان الدموي.



ويُعدّ الطاعون الرئوي أخطر هذه الأشكال وأكثرها قدرة على الانتقال بين البشر، إذ يمكن أن تظهر أعراضه سريعاً، أحياناً خلال 24 ساعة من الإصابة، وينتقل من شخص إلى آخر عبر الرذاذ التنفسي.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن "الطاعون الرئوي شديد العدوى، ويمكن أن يسبب أوبئة خطيرة من خلال انتقاله بين الأشخاص عبر الرذاذ التنفسي".



ورغم خطورته، فإن المرض قابل للعلاج بالمضادات الحيوية، وتكون فرص التعافي مرتفعة إذا بدأ العلاج مبكراً، خصوصاً خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض.

أما في حال عدم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً، فقد يكون الطاعون الرئوي قاتلاً.

ما هي الأعراض التي يجب الانتباه إليها؟



لا يشترط أن يظهر التورم البارز والمؤلم للعقد الليمفاوية، المعروف باسم الدمامل الطاعونية والذي ينتج عن تكاثر البكتيريا داخل العقد الليمفاوية، لدى المصابين بالطاعون الرئوي.



لكن أبرز أعراض الطاعون الرئوي هي الحمى، والصداع، والضعف، وضيق التنفس، وألم ، والسعال، والالتهاب الرئوي سريع التطور، وقد يصاحب ذلك خروج مخاط مائي أو دموي.