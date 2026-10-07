فرنسا تفتح قناة مع "طالبان".. ما الهدف؟

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بدأت محادثات "فنية" مع حركة بهدف تسهيل ترحيل رعايا أفغان يقيمون بصورة غير قانونية على أراضيها، وفق ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".وأوضح المصدر أن المحادثات تستهدف بصورة خاصة الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني والذين تعتبرهم السلطات تهديداً للنظام العام، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار ضمان أمن الفرنسيين.وتأتي هذه الاتصالات رغم عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في عام 2021. وكانت دول أوروبية أخرى قد فتحت قنوات مماثلة مع الحركة، فيما كانت من أوائل الدول التي باشرت محادثات معها بشأن عمليات الترحيل.وتؤكد فرنسا في الوقت نفسه أن هذه الاتصالات لا تعني تطبيع العلاقات مع طالبان، إذ لا تزال تربط أي تطبيع باحترام الحركة التزاماتها الدولية، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والحكم الشامل.