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عربي-دولي

فرنسا تفتح قناة مع "طالبان".. ما الهدف؟

Lebanon 24
07-10-2026 | 11:57
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فرنسا تفتح قناة مع طالبان.. ما الهدف؟
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بدأت فرنسا محادثات "فنية" مع حركة طالبان بهدف تسهيل ترحيل رعايا أفغان يقيمون بصورة غير قانونية على أراضيها، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".
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وأوضح المصدر أن المحادثات تستهدف بصورة خاصة الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني والذين تعتبرهم السلطات تهديداً للنظام العام، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار ضمان أمن الفرنسيين.

وتأتي هذه الاتصالات رغم عدم إقامة باريس علاقات دبلوماسية مع طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. وكانت دول أوروبية أخرى قد فتحت قنوات مماثلة مع الحركة، فيما كانت ألمانيا من أوائل الدول التي باشرت محادثات معها بشأن عمليات الترحيل.

وتؤكد فرنسا في الوقت نفسه أن هذه الاتصالات لا تعني تطبيع العلاقات مع طالبان، إذ لا تزال تربط أي تطبيع باحترام الحركة التزاماتها الدولية، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والحكم الشامل.
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أفغانستان

دبلوماسي

ألمانيا

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أوروبي

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