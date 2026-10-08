من ملعب غولف إلى منتجع رئاسي... هذا ما يخطط له ترامب

Advertisement

أفاد مسؤول في ، بأن الرئيس الأميركي يريد تحويل ملعب الغولف الفاخر الخاص به في فلوريدا إلى منتجع مخصص لرؤساء المستقبليين على غرار منتجع كامب ديفيد التاريخي، بحسب ما، الأربعاء.وفي حال المضي قدما في المشروع، سيتحول نادي " إنترناشيونال" في ويست بالم بيتش حيث يمضي الملياردير البالغ من العمر 80 عاما غالبية عطلات نهاية الأسبوع في لعب الغولف إلى ملاذ رسمي لخلفائه.وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته "تقدمت حكومة الولايات المتحدة بطلب لبحث إمكانية إنشاء منتجع رئاسي في ملعب +ترامب إنترناشيونال+ للغولف في بالم بيتش، يكون مخصصا للرؤساء المستقبليين، لتمكينهم من عقد اجتماعات مهمة والاستفادة من وسائل الراحة التي توفرها هذه المنشأة ذات المواصفات العالمية".وشدد المسؤول على وجود تدابير أمنية صارمة في الملعب، لاسيما بعد إدانة أحد المسلحين وهو رايان روث بمحاولة اغتيال ترامب في أيلول 2024، مؤكدا "يقع العقار على بعد دقائق من مطار جيه. ترامب الدولي، بعيدا عن المباني الشاهقة والمنازل السكنية".وأضاف: "هذه ميزات ضرورية لأي منتجع رئاسي".وفي وقت سابق هذا العام، أطلق ترامب اسمه على الواقع في ويست بالم بيتش.وذكرت صحيفة " " أن أحد محامي ترامب وجّه رسالة إلى مسؤولين محليين في أيلول، شبّه فيها المنتجع المستقبلي المقترح بمنتجع كامب ديفيد وقلعة وندسور في وقصر الإليزيه في .ولم يزر ترامب "كامب ديفيد" في ولاية ماريلاند سوى مرات معدودة خلال ولايتيه الرئاسيتين، وفضل بدلا من ذلك قضاء العطل في ملاعب الغولف الخاصة به في فلوريدا ونيوجيرسي.