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عربي-دولي

من ملعب غولف إلى منتجع رئاسي... هذا ما يخطط له ترامب

Lebanon 24
08-10-2026 | 00:00
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أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد تحويل ملعب الغولف الفاخر الخاص به في فلوريدا إلى منتجع مخصص لرؤساء الولايات المتحدة المستقبليين على غرار منتجع كامب ديفيد التاريخي، بحسب ما، الأربعاء.
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وفي حال المضي قدما في المشروع، سيتحول نادي "ترامب إنترناشيونال" في ويست بالم بيتش حيث يمضي الملياردير البالغ من العمر 80 عاما غالبية عطلات نهاية الأسبوع في لعب الغولف إلى ملاذ رسمي لخلفائه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته "تقدمت حكومة الولايات المتحدة بطلب لبحث إمكانية إنشاء منتجع رئاسي في ملعب +ترامب إنترناشيونال+ للغولف في بالم بيتش، يكون مخصصا للرؤساء المستقبليين، لتمكينهم من عقد اجتماعات مهمة والاستفادة من وسائل الراحة التي توفرها هذه المنشأة ذات المواصفات العالمية".

وشدد المسؤول على وجود تدابير أمنية صارمة في الملعب، لاسيما بعد إدانة أحد المسلحين وهو رايان روث بمحاولة اغتيال ترامب في أيلول 2024، مؤكدا "يقع العقار على بعد دقائق من مطار دونالد جيه. ترامب الدولي، بعيدا عن المباني الشاهقة والمنازل السكنية".

وأضاف: "هذه ميزات ضرورية لأي منتجع رئاسي".

وفي وقت سابق هذا العام، أطلق ترامب اسمه على المطار الواقع في ويست بالم بيتش.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أحد محامي ترامب وجّه رسالة إلى مسؤولين محليين في أيلول، شبّه فيها المنتجع المستقبلي المقترح بمنتجع كامب ديفيد وقلعة وندسور في بريطانيا وقصر الإليزيه في فرنسا.

ولم يزر ترامب "كامب ديفيد" في ولاية ماريلاند سوى مرات معدودة خلال ولايتيه الرئاسيتين، وفضل بدلا من ذلك قضاء العطل في ملاعب الغولف الخاصة به في فلوريدا ونيوجيرسي.
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