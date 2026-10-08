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عربي-دولي

شحنات وقود إلى روسيا تثير الجدل وسول تهدد

Lebanon 24
08-10-2026 | 00:11
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أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها ستتخذ إجراءات قانونية إذا ثبت تصدير شحنات وقود إلى روسيا بصورة غير مشروعة، عقب تقرير إعلامي أثار تساؤلات بشأن وصول منتجات نفطية كورية جنوبية إلى موسكو.
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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الحكومة لم تتحقق بعد من صحة المعلومات المتعلقة بتصدير الوقود إلى روسيا، بما في ذلك الديزل.

وجاء الموقف الكوري الجنوبي عقب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، استند إلى تحليل سجلات الموانئ وبيانات تتبع السفن، بشأن شحنات وقود يُشتبه في وصولها إلى روسيا.

وأوضحت الوزارة أن بعض المنتجات المذكورة في التقرير، مثل الديزل ووقود الطائرات التجارية، ليست مدرجة ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لقيود التصدير الكورية الجنوبية إلى روسيا.

وأكدت سول أنها ستتحرك قانونيا في حال ثبوت وقوع أي مخالفات، من دون الجزم حتى الآن بحدوث عمليات تصدير غير مشروعة.
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