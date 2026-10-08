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عربي-دولي

بعد أمر اسرائيلي.. إزالة ⁠لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية

Lebanon 24
08-10-2026 | 00:36
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بعد أمر اسرائيلي.. إزالة ⁠لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية
بعد أمر اسرائيلي.. إزالة ⁠لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية photos 0
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قام عمال بإزالة ⁠لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول، اليوم الخميس، ردا منها على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية.
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وتفاقِم ⁠هذه التطورات من تدهور العلاقات بين ⁠الجانبين.

وشاهد صحفيون من رويترز ⁠عمالا من القنصلية يزيلون ⁠لوحة تحمل عبارة (القنصلية البريطانية ⁠العامة) وأخرى تشير للقسم القنصلي، في حين ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى.

وانتقدت بريطانيا إسرائيل مرارا بسبب ⁠أفعالها في الحرب على غزة، وبسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما اتهمت الحكومة الإسرائيلية حزب العمال البريطاني الحاكم بالعداء تجاه إسرائيل.

وتتولى القنصلية البريطانية، الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، إدارة علاقات البلاد مع الفلسطينيين في المدينة، وكذلك في الضفة وقطاع غزة، كما تقدم خدمات قنصلية للفلسطينيين.
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