بعد أمر اسرائيلي.. إزالة ⁠لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية

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قام عمال بإزالة ⁠لافتات ولوحات من القنصلية في الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت بإغلاقها بحلول، اليوم الخميس، ردا منها على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات .وتفاقِم ⁠هذه التطورات من تدهور العلاقات بين ⁠الجانبين.وشاهد صحفيون من ⁠عمالا من القنصلية يزيلون ⁠لوحة تحمل عبارة (القنصلية البريطانية ⁠العامة) وأخرى تشير للقسم القنصلي، في حين ظل مرفوعا فوق المبنى.وانتقدت بريطانيا إسرائيل مرارا بسبب ⁠أفعالها في الحرب على غزة، وبسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على في الضفة الغربية المحتلة، بينما اتهمت الحكومة حزب العمال البريطاني الحاكم بالعداء تجاه إسرائيل.وتتولى القنصلية البريطانية، الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، إدارة علاقات البلاد مع الفلسطينيين في المدينة، وكذلك في الضفة وقطاع غزة، كما تقدم خدمات قنصلية للفلسطينيين.