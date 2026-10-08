تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد الاستثناء من العقوبات...وصول أول رحلة جوية من النجف إلى طهران

Lebanon 24
08-10-2026 | 02:23
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد الاستثناء من العقوبات...وصول أول رحلة جوية من النجف إلى طهران
بعد الاستثناء من العقوبات...وصول أول رحلة جوية من النجف إلى طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إيران وصول أول رحلة جوية من النجف بالعراق إلى طهران بعد الاستثناء الأميركي من العقوبات على الخطوط الإيرانية.
Advertisement
ووفقا للوسائل الإعلامية الإيرانية، هبطت اليوم الخميس في الساعة 7:30 صباحاً أول رحلة للناقل الجوي الأجنبي "الخطوط الجوية العراقية" في مجمع مطار الإمام الخميني، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر.
وتسير هذه الرحلة على خط النجف - طهران - النجف، مما يمثل استئنافا للرحلات الجوية المباشرة اليومية التي تشغلها الشركة إلى مجمع مطار الإمام الخميني.

وكانت إدارة الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف تسيير رحلات الناقل الوطني المباشرة إلى إيران، اعتبارا من الخميس.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أن "خطة التشغيل الجديدة ستشمل رحلات يومية منتظمة بين مطار النجف الدولي ومطارات مشهد وطهران وأصفهان، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتوفير خيارات نقل جوي منتظمة بين العراق والمدن الإيرانية".
مواضيع ذات صلة
إيران تعلن وصول أول رحلة من النجف بالعراق إلى طهران بعد الاستثناء من العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: اتفاق على تسيير 40 رحلة جوية إيرانية من وإلى النجف يومياً باستثناء شركة ماهان
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: مطار النجف الدولي يستقبل أول طائرة إيرانية بعد استئناف الرحلات
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى مطارات إيران من مطار النجف
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الإيرانية

الإيراني

العراقية

العقوبات

العراقي

بات على

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-10-08
Lebanon24
04:16 | 2026-10-08
Lebanon24
04:01 | 2026-10-08
Lebanon24
04:00 | 2026-10-08
Lebanon24
03:58 | 2026-10-08
Lebanon24
03:50 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24