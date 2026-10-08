بعد الاستثناء من العقوبات...وصول أول رحلة جوية من النجف إلى طهران

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أعلنت وصول أول رحلة جوية من النجف بالعراق إلى بعد الاستثناء الأميركي من على الخطوط .ووفقا للوسائل الإعلامية الإيرانية، هبطت اليوم الخميس في الساعة 7:30 صباحاً أول رحلة للناقل الجوي الأجنبي "الخطوط الجوية " في مجمع مطار الإمام الخميني، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر.وتسير هذه الرحلة على خط النجف - طهران - النجف، مما يمثل استئنافا للرحلات الجوية المباشرة اليومية التي تشغلها الشركة إلى مجمع مطار الإمام الخميني.وكانت إدارة الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف تسيير رحلات الناقل الوطني المباشرة إلى إيران، اعتبارا من الخميس.وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أن "خطة التشغيل الجديدة ستشمل رحلات يومية منتظمة بين مطار النجف الدولي ومطارات مشهد وطهران وأصفهان، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتوفير خيارات نقل جوي منتظمة بين والمدن الإيرانية".