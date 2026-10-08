تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جولة حوار جديدة في القاهرة بين فتح وحماس

Lebanon 24
08-10-2026 | 02:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جولة حوار جديدة في القاهرة بين فتح وحماس
جولة حوار جديدة في القاهرة بين فتح وحماس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة، بعد لقاءات وصفها بالإيجابية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة.
Advertisement

وقال الرجوب إن اللقاءات التي استضافتها العاصمة المصرية اتسمت بالتعاون، وأسهمت في تهيئة الأجواء لمواصلة النقاش بين الفصائل الفلسطينية، بعد سنوات من الخلافات التي أعاقت جهود المصالحة.

وأكد وجود إرادة مصرية حقيقية لرعاية الحوار الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة ساعدت على إذابة الجليد وفتح المجال أمام جولة جديدة من المشاورات.
ورغم الأجواء الإيجابية، شدد الرجوب على أن الحديث عن التوصل إلى استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لا يزال سابقاً لأوانه.

وأوضح أن اللقاءات لم تنته إلى اتفاق بشأن ملامح هذه الاستراتيجية، وأن الأطراف ستواصل بحث القضايا المطروحة خلال الجولة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، الذي تعود جذوره إلى عام 2007، عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، فيما واصلت السلطة الفلسطينية، التي تقودها فتح، إدارة مناطق من الضفة الغربية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت القاهرة جولات متعددة من الحوار بين الفصائل، أسفرت عن تفاهمات واتفاقات للمصالحة، لكن تنفيذ معظم بنودها واجه عقبات سياسية وأمنية وإدارية.
مواضيع ذات صلة
فتح رداً على حماس: اتهام السلطة بالتلاعب في إجراء الانتخابات لا يخدم مسار الحوار
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" في القاهرة: مباحثات مع المخابرات المصرية حول غزة والضفة
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: وفد من الحركة برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة وسيبدأ لقاءات تبحث الأوضاع في غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس: وفد برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة الليلة لإجراء مباحثات (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:49:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الفلسطينية

قطاع غزة

المصرية

القضايا

إسلامي

النقاش

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-10-08
Lebanon24
04:16 | 2026-10-08
Lebanon24
04:01 | 2026-10-08
Lebanon24
04:00 | 2026-10-08
Lebanon24
03:58 | 2026-10-08
Lebanon24
03:50 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24