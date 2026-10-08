بعد اقفال السفارة البريطانية في القدس.. هذا ما قاله وزيرا الخارجية الاسرائيلي والبريطاني

قال وزير الخارجية الإسرائيلي
، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات ضد تل أبيب
نتيجة إغلاق القنصلية في القدس
الشرقية.
وأعلن ساعر مغادرة القنصل البريطاني
و20 دبلوماسياً للبلاد، بعد انتهاء مهامهم اليوم الخميس.
وأضاف ساعر أن تل أبيب ولندن اتفقنا على مواصلة الحوار بين حكومتيهما، بهدف إثارة القضايا
ذات الاهتمام المشترك.
من جهته
، قال وزير خارجية بريطانيا، إد ميليباند، إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق وسيُعرف باسم "البعثة البريطانية
".
وأشار الوزير البريطاني إلى إجراء مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية
، لافتاً في المقابل إلى أن لندن لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد تل أبيب.
وقال ميليباند إن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجدداً، وذلك بعدما سحبت عدداً من الموظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، بعد أن أمرت إسرائيل
بإغلاقها، رداً منها على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية.