بعد اقفال السفارة البريطانية في القدس.. هذا ما قاله وزيرا الخارجية الاسرائيلي والبريطاني

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قال ، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات ضد نتيجة إغلاق القنصلية في الشرقية.وأعلن ساعر مغادرة القنصل و20 دبلوماسياً للبلاد، بعد انتهاء مهامهم اليوم الخميس.وأضاف ساعر أن تل أبيب ولندن اتفقنا على مواصلة الحوار بين حكومتيهما، بهدف إثارة ذات الاهتمام المشترك.، قال وزير خارجية بريطانيا، إد ميليباند، إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق وسيُعرف باسم "البعثة ".وأشار الوزير البريطاني إلى إجراء مشاورات مع الحكومة ، لافتاً في المقابل إلى أن لندن لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد تل أبيب.وقال ميليباند إن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجدداً، وذلك بعدما سحبت عدداً من الموظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية.وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، بعد أن أمرت بإغلاقها، رداً منها على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية.