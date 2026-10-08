تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد اقفال السفارة البريطانية في القدس.. هذا ما قاله وزيرا الخارجية الاسرائيلي والبريطاني

Lebanon 24
08-10-2026 | 03:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد اقفال السفارة البريطانية في القدس.. هذا ما قاله وزيرا الخارجية الاسرائيلي والبريطاني
بعد اقفال السفارة البريطانية في القدس.. هذا ما قاله وزيرا الخارجية الاسرائيلي والبريطاني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات ضد تل أبيب نتيجة إغلاق القنصلية في القدس الشرقية.
Advertisement

وأعلن ساعر مغادرة القنصل البريطاني و20 دبلوماسياً للبلاد، بعد انتهاء مهامهم اليوم الخميس.

وأضاف ساعر أن تل أبيب ولندن اتفقنا على مواصلة الحوار بين حكومتيهما، بهدف إثارة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، قال وزير خارجية بريطانيا، إد ميليباند، إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق وسيُعرف باسم "البعثة البريطانية".

وأشار الوزير البريطاني إلى إجراء مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية، لافتاً في المقابل إلى أن لندن لن تتخذ إجراءات مماثلة ضد تل أبيب. 

وقال ميليباند إن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجدداً، وذلك بعدما سحبت عدداً من الموظفين وعائلاتهم خلال الأسابيع الماضية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها، رداً منها على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية.


مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر: قررنا إغلاق القنصلية البريطانية في القدس
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: تحول قنصليتنا في القدس إلى "بعثة بريطانية"
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: العاملون في القنصلية البريطانية في القدس أزالوا لافتات القنصلية مع انقضاء المهلة الإسرائيلية لإغلاقها
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البريطاني

دبلوماسي

إسرائيل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-10-08
Lebanon24
04:16 | 2026-10-08
Lebanon24
04:01 | 2026-10-08
Lebanon24
04:00 | 2026-10-08
Lebanon24
03:58 | 2026-10-08
Lebanon24
03:50 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24