بعد 10 أشهر في الشرق الأوسط..."أبراهام لينكولن" تعود إلى سان دييغو

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أعلنت البحرية الأميركية أن حاملة الطائرات "أبراهام " ستعود إلى قاعدتها الرئيسية في سان اليوم الخميس بعد مهمة استمرت 10 أشهر في مياه .وبحسب المعطيات المعلنة، ستكون الحاملة قد أمضت ما مجموعه 321 يوما في الانتشار، وهو ثاني أطول انتشار منذ انتهاء الحرب الباردة. وقبل عودتها إلى الوطن، زار وزير الحرب الحاملة الأربعاء، حيث أثنى على طاقم السفينة لصلابته وتفانيه خلال المهمة الطويلة.وقال هيغسيث إنه مدد انتشار المجموعة مرتين، مذكرا بأن عمليات الانتشار النموذجية لمجموعات حاملات الطائرات في السنوات الأخيرة استمرت سبعة أشهر، موضحا أن التمديد جاء بسبب الفعالية المذهلة التي أظهرها البحارة في ساحة المعركة، ولأن المهمة تطلبت ذلك، ولأن كان يثق تماما بأنهم سيؤدون المهمة نيابة عن الشعب الأمريكي.وأضاف هيغسيث أن ما أنجزته المجموعة لم تنجزه أي مجموعة حاملة طائرات أخرى. وعرض في هذا السياق حصيلة العمليات التي شملت 10,000 طلعة جوية، و23,000 ساعة طيران قتالي، ونحو 4,000 طلعة قتالية، و1.5 مليون رطل من الذخائر ألقيت على العدو.على صعيد آخر، واجه طاقم لينكولن اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن بداية الحرب أثرت على مخزونات الغذاء، كما أدى الانتشار إلى تقارير عن تدهور الصحة النفسية للطاقم. وذكرت البحرية أن ثماني محاولات انتحار سُجلت على متن الحاملة خلال الانتشار، بينها بحار قفز من على متن السفينة وتم إنقاذه لاحقا.