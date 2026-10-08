فرنسا تحذّر من انهيار ميزانية الدفاع

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حذرت من خطر فشل ميزانية الدفاع، إذ قد تصبح غير قادرة على تنفيذ خطة الاستثمار المعلنة في التسليح الجديد.جاء ذلك خلال كلمة وزيرة القوات المسلحة كاترين فوترين في جلسة استماع للجنة الدفاع . وقالت "قد يحدث انهيار في ميزانية الدفاع في حال قرر رفض ميزانية عام 2027".وشددت فوترين على أن الوضع سيتفاقم إذا لم تتم المصادقة على ميزانية 2027 قبل نهاية العام. وفي هذه الحالة ستبقى نفقات الدفاع عند مستوى عام 2026، ما يعني عجزا قدره 6.5 مليار ، مما سينعكس سلبا على وتحضيرات القوات المسلحة، وسيؤدي أيضا إلى تجميد برامج التسليح، لأن إبرام الطلبات سيصبح مستحيلا بسبب نقص الأموال، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".وأكدت الوزيرة ضرورة أن تكون القوات المسلحة جاهزة لعمليات عسكرية واسعة النطاق، مع الاضطلاع في الوقت نفسه بالمهام اليومية الموكلة إليها من الدولة. وبحسب خطط القوات المسلحة الفرنسية، يُفترض شراء ذخائر بقيمة 4 مليارات يورو بحلول عام 2027، بينما بلغت هذه النفقات 2.4 مليار يورو في عام 2026. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة تخصيص أكثر من مليار يورو العام المقبل لتطوير الدفاع الجوي، ومبلغ مماثل لبرنامج الفضاء وأنظمة الإنذار المبكر، وأكثر من 700 مليون يورو للاستخدام الواسع للطائرات المسيرة والروبوتات.