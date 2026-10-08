الحرس الثوري: جاهزون لرد حاسم على أي خطأ يرتكبه العدو

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كشف للحرس الثوري أحمد وحيدي، سر جهوزية لرد "حاسم وساحق على أي خطأ يرتكبه العدو".وقال وحيدي: "لا يحق لأي قوة من خارج المنطقة تهديد مضيق هرمز والخليج، أو الحفاظ على وجود مهيمن فيهما، أو التدخل في شؤونهما".وأضاف: "لا بد من تسمية لحرس بقوة الملاحم وعرين الأساطير فهي القوة التي حطمت معادلات القوة البحرية للاستكبار الأميركي بالإيمان والمبادرة والشجاعة".وأشار وحيدي إلى أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والجيش مجهزة بأسلحة مدمرة، وهي على أهبة الاستعداد لتوجيه رد حاسم على أي محاولة عبور غير مصرح به عبر مضيق هرمز".وأكد وحيدي أنه "بفضل تسلحها بترسانة متنوعة تشمل صواريخ موجهة بدقة، وطائرات مسيّرة هجومية قوية، وزوارق سريعة مرعبة، وقدرات في مجال الحرب الإلكترونية، ويقظة قوات الدفاع الساحلي، فإن قواتنا البحرية مستعدة لتوجيه رد حاسم وساحق على أي خطأ في التقدير يرتكبه عدو واهم فيما يتعلق بتحركات السفن غير المصرح بها في المياه الخاضعة لسيادتنا في المنطقة".وأوضح وحيدي أن "مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وصونه مهم لمصالحنا الوطنية".وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان المتحدث باسم الخارجية بقائي التوصل إلى اتفاق مع بشأن ممرات العبور. غير أن الاتفاق لا يعني بحد ذاته أن هرمز مفتوح بالكامل، ولا يمنح السفن التجارية ضمانا غير مشروط بالمرور الآمن.