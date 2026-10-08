بعد هجمات الحوثيين...لوفتهانزا و3 خطوط جوية هندية تعلّق رحلاتها إلى الرياض



Advertisement وقال متحدث باسم لوفتهانزا لرويترز إن شركات الطيران التابعة للمجموعة ستعلق رحلاتها إلى الرياض حتى 16 تشرين الأول بسبب "التطورات الراهنة في ". أعلنت مجموعة لوفتهانزا وثلاثة خطوط جوية هندية، تعليق الرحلات إلى ، وذلك في أعقاب تجديد جماعة تهديداتها لشركات الطيران بعد إعلان مسؤوليتها عن هجوم استهدف مطار العاصمة .وقال متحدث باسم لوفتهانزا لرويترز إن شركات الطيران التابعة للمجموعة ستعلق رحلاتها إلى الرياض حتى 16 تشرين الأول بسبب "التطورات الراهنة في ".

وقالت ⁠شركة "إنديجو"، أكبر شركة خطوط جوية هندية، إنها ألغت جميع الرحلات من الرياض وإليها حتى التاسع من تشرين الأول.

وقالت شركتا "إير إنديا" و"أكاسا إير" لرويترز أيضا إنهما ألغتا جميع الرحلات الجوية من العاصمة السعودية وإليها حتى العاشر من تشرين الأول.

وأضافت إير إنديا أن رحلة جوية من دلهي إلى الرياض عادت إلى العاصمة الهندية اليوم، في حين ألغت أكاسا إير رحلتين مجدولتين.

وأظهرت بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية العالمي "فلايت رادار 24" إلغاء عشرات الرحلات ⁠الجوية الدولية المتجهة إلى الرياض مساء اليوم.

وأفادت البيانات التي جمعتها شركة تحليلات الطيران "سيريوم" بإلغاء 49.7 بالمئة من الرحلات المغادرة ⁠من مطار الرياض بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، مع توقع إلغاء 31 رحلة أخرى غدا الجمعة في جميع المطارات السعودية.