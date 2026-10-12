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عربي-دولي

لإنقاذ الجمهوريين.. ماسك يفتح خزائنه قبل انتخابات الكونغرس

Lebanon 24
12-10-2026 | 15:34
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لإنقاذ الجمهوريين.. ماسك يفتح خزائنه قبل انتخابات الكونغرس
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ضخّ الملياردير الأميركي إيلون ماسك نحو 366 مليون دولار لدعم الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، في محاولة لمساعدة الحزب على الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وسط منافسة متصاعدة مع الديمقراطيين.
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ماسك قدّم 276 مليون دولار من إجمالي مساهماته منذ تموز الماضي، ما يجعله على الأرجح أكبر متبرع سياسي منفرد خلال الدورة الانتخابية الحالية.

وتوزعت التبرعات الأخيرة بين 158 مليون دولار لصندوق دعم المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ، و20 مليون دولار لصندوق دعم مرشحي مجلس النواب، إضافة إلى 76 مليون دولار للجنة العمل السياسي التابعة لماسك "أميركا باك".

كما خصّص 10 ملايين دولار لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس كين باكستون، ومبلغاً مماثلاً لرابطة الحكام الجمهوريين، إلى جانب مليوني دولار لجمعية المدعين العامين الجمهوريين.

وتنشط لجنة "أميركا باك" في سبع ولايات تشهد منافسة انتخابية محتدمة، وتدعم الجمهوريين في نحو 36 سباقاً على مقاعد مجلس النواب.

وتأتي هذه المساهمات في وقت يطالب فيه ديمقراطيون في مجلس النواب بالتحقيق في العقود الحكومية لشركة "سبيس إكس" التي يديرها ماسك، وكذلك في دوره السابق ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان ماسك قد أنفق نحو 290 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية السابقة، قبل أن يرفع مساهماته بصورة ملحوظة في انتخابات العام الحالي.
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