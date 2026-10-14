خوفاً من الاغتيالات والتجسس.. قرارٌ أمني جديد في إسرائيل

يعتزم يسرائيل كاتس توقيع قرار، الأحد المقبل، يحظر تحليق الطائرات المسيّرة التي يجري التحكم بها عبر الألياف الضوئية أو شرائح الاتصال (SIM) في المجال الجوي الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى الحد من التهديدات الأمنية المرتبطة باستخدامها.

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن القرار يأتي في ظل مخاوف من استخدام هذه الطائرات لتنفيذ هجمات، واستهداف مسؤولين بارزين، فضلاً عن توظيفها في أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب وجمع المعلومات الاستخباراتية بصورة غير قانونية.



وبحسب الصحيفة، سيُطبّق الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ توقيعه، بعدما حصل على موافقة مسبقة من كاتس ورئيس الوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء.



ويستثني القرار الطائرات المسيّرة التابعة للأجهزة الأمنية، وتلك المرتبطة بالأرض بكابلات الألياف الضوئية، إضافةً إلى الطائرات العاملة بشرائح الاتصال والحاصلة على تصاريح مسبقة من هيئة الطيران المدني، فضلاً عن الطائرات التي لا تستخدم هاتين التقنيتين.



ويأتي هذا التطور بعد يوم من كشف موقع "واللا" الإسرائيلي عن خطة يقودها قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء نداف لوتان، لإنشاء تشكيل عسكري جديد متخصص في مواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة.

ووفق الموقع، ستشمل المرحلة الأولى 5 تتولى حماية الحدود مع ومصر، إلى جانب منطقة الجدار الأمني في .