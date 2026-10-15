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تركيا تلوّح بانتخابات مبكرة في 2028 قد تفتح الباب أمام ترشح أردوغان مجدداً

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:46
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تركيا تلوّح بانتخابات مبكرة في 2028 قد تفتح الباب أمام ترشح أردوغان مجدداً
تركيا تلوّح بانتخابات مبكرة في 2028 قد تفتح الباب أمام ترشح أردوغان مجدداً photos 0
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أكد مستشار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محمد أوجوم، أن البلاد ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد مبكر مما كان متوقعاً، مما يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان الترشح لولاية جديدة.
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وقال مستشار أردوغان لصحافيين في أنقرة "أصبح من الواضح تقريباً حالياً أن انتخابات عام 2028 ستجرى في آذار أو نيسان.

ولم يوضح أوجوم ما يعنيه ذلك بالنسبة لخطط الرئيس بشأن الترشح لولاية جديدة. لكن هذه هي أول مرة يعلن فيها مسؤول كبير تأييد اقتراح طرحه حلفاء أردوغان لتغيير موعد الانتخابات لتمكينه من الترشح مرة أخرى.

ويتولى أردوغان الحكم في تركيا منذ ما يقرب من 23 عاما، حيث شغل منصب رئيس الوزراء في البداية قبل أن يتولى الرئاسة.

وأدى استفتاء في عام 2017 إلى اعتماد نظام رئاسي تنفيذي جديد سمح بإعادة انتخاب أردوغان رئيساً مرتين أخريين في عامي 2018 و2023.

وينص هذا النظام الجديد على أن أقصى فترة للرئاسة هي ولايتان فقط، لكن الدستور يسمح له بالترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يكمل فترة آخر ولاية له والبالغة خمس سنوات.

وتحتاج الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة الحصول على أغلبية في البرلمان بواقع ثلاثة أخماس النواب، أي 360 من أصل 600 نائب. ويشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفاؤه 331 مقعداً.
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