انتشار أمني كثيف في نيودلهي قبيل احتجاجات ضد اللجنة الانتخابية

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أعلنت الشرطة حال التأهب القصوى مجددا اليوم الجمعة في ، تحسّبا لاحتجاجات جديدة ضد تعديل القوائم دعت إليها حركة "حزب الصراصير".وتطالب حركة "حزب الصراصير" إلى جانب ، باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار، إثر تقارير عن تجاوزات ارتُكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء .في المقابل، قالت السلطات الانتخابية إن المراجعة تهدف إلى إزالة الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة. وبحسب تقارير إعلامية، أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من القوائم الانتخابية.وكانت أوقفت في نهاية الأسبوع الفائت آلاف الأشخاص في نيودلهي، لمنع تظاهرة دعا "حزب الصراصير" إلى تنظيمها.وأوقفت السلطات الثلاثاء الماضي اثنين من قادة الحركة لدخولهما منطقة في وسط العاصمة أغلقتها السلطات، وتلويحهما فيها بالعلم . وأُودعا السجن لمدة لا تقل عن خمسة أيام.ردا على ذلك، دعا رئيس الحركة أبيجيت ديبكي أنصاره للتجمع الجمعة في ساحة بوسط نيودلهي تضامنا مع الأشخاص المُحتجزين لدى السلطات.وأمرت السلطات بإغلاق الساحة "لأسباب إدارية".(أ.ف.ب)