تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طلاب ألبانيا ينتفضون.. والشرطة تواجه المحتجين بالغاز

Lebanon 24
16-10-2026 | 14:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طلاب ألبانيا ينتفضون.. والشرطة تواجه المحتجين بالغاز
طلاب ألبانيا ينتفضون.. والشرطة تواجه المحتجين بالغاز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصلت الاحتجاجات في ألبانيا لليوم الرابع على التوالي، وسط اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب جامعيين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما ومحاكمته بتهم الفساد، بعدما تحولت التحركات الطالبية المطالبة بتحسين التعليم وفرص العمل إلى احتجاجات سياسية واسعة.
Advertisement

وشهدت العاصمة تيرانا، الجمعة، تظاهرات شارك فيها آلاف الشباب، تجمعوا أمام وزارة التعليم قبل انتقالهم إلى مقر رئاسة الحكومة، حيث حاولت الشرطة تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وانطلقت الاحتجاجات الثلاثاء الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم الجامعي وتوفير فرص عمل للخريجين، لكنها سرعان ما امتدت إلى مدن عدة، مع تصاعد الاتهامات للحكومة بالفساد وإهمال القطاع التعليمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، شهدت العاصمة الخميس أعمال شغب تخللها تحطيم نوافذ واقتحام أحد البنوك واشتباكات مع الشرطة، فيما ألقى بعض المحتجين الحجارة على عناصر الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 56 شخصاً، مشيرة إلى احتمال إحالة بعضهم إلى المحاكمة، في حين تحدثت مصادر قريبة من المحتجين عن توقيف أكثر من 120 شخصاً.

ورفض الطلاب الدخول في حوار مع رئيس الحكومة، مطالبين برحيله ومحاسبته، فيما أكد راما أن تغيير الحكومة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع.

وامتدت الاضطرابات إلى مدن ليجه وإلباسان وشكودرا وكورتشا، حيث سُجلت مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب وإحراق حاويات للنفايات.

وتشمل أسباب الغضب الشعبي أيضاً الاعتراض على بيع أجزاء من الساحل الألباني لإقامة منتجع فاخر يحظى بدعم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشكّل الاحتجاجات تحدياً سياسياً لراما، الذي فاز بولاية رابعة العام الماضي، ويطمح إلى انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028.
مواضيع ذات صلة
اشتباكات بين طلاب محتجين على أوضاع التعليم والشرطة في ألبانيا
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون العربي: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات الطلاب على أوضاع المدارس
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام ليبية: محتجون يغلقون مجمع مليتة للغاز والنفط احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الطاقة تشتعل في طهران: كيف تواجه إيران شبح نقص الغاز؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزارة الداخلية

دونالد ترامب

قوات الأمن

الأوروبي

دونالد

رويترز

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24