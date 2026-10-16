لم تصمد سوى اسبوع... ما الذي أطاح بكاتي زكريا؟

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بعد حوالى اسبوع من تعيينها، أُقيلت المتحدثة باسم كاتي زكريا، في خطوة جاءت وسط غياب دعم الرئيس الأميركي لها، إذ صرّح علناً بأنه نصحها بإعادة النظر في الاستمرار في منصبها، في ظل الضغوط والهجوم الإعلامي اللذين تتعرض لهما، مشيراً إلى رغبته في حماية عائلتها.وبحسب المعلومات المتداولة، واجهت زكريا أزمة تتعلق بمؤهلاتها المهنية، بعدما تبيّن أنها لم تجتز اختبار في ولاية (Bar Exam)، ولم تحصل على رخصة مزاولة المحاماة، رغم تقديم نفسها مراراً بصفتها "محامية".كذلك، تعرّضت لانتقادات عقب مؤتمرها الصحفي الأول والوحيد، الذي استمر 14 دقيقة فقط، أجابت في خلاله عن ثلاثة أسئلة، وشهد زلات لسان أثارت الجدل، ما زاد الضغوط عليها، قبل أن تنتهي تجربتها في المنصب بعد أيام قليلة من تعيينها.وفي مقابلة مع برنامج "هانيتي"، دافعت زكريا عن أدائها، مشيرة إلى أن الوقت المتاح للتحضير كان محدوداً، وأنها بذلت أقصى جهدها لأداء مهمتها. وكان البيت الأبيض قد دافع عنها قبل تصريحات ، إذ وصفها بأنها إضافة مميزة للفريق ومؤهلة لشرح سياسات الإدارة للأميركيين.ولا يزال من غير الواضح حتى الآن من سيخلفها في المنصب.