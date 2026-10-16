تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لم تصمد سوى اسبوع... ما الذي أطاح بكاتي زكريا؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-10-2026 | 15:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لم تصمد سوى اسبوع... ما الذي أطاح بكاتي زكريا؟
لم تصمد سوى اسبوع... ما الذي أطاح بكاتي زكريا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد حوالى اسبوع من تعيينها، أُقيلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا، في خطوة جاءت وسط غياب دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها، إذ صرّح علناً بأنه نصحها بإعادة النظر في الاستمرار في منصبها، في ظل الضغوط والهجوم الإعلامي اللذين تتعرض لهما، مشيراً إلى رغبته في حماية عائلتها.
Advertisement

وبحسب المعلومات المتداولة، واجهت زكريا أزمة تتعلق بمؤهلاتها المهنية، بعدما تبيّن أنها لم تجتز اختبار نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا (Bar Exam)، ولم تحصل على رخصة مزاولة المحاماة، رغم تقديم نفسها مراراً بصفتها "محامية".
كذلك، تعرّضت لانتقادات عقب مؤتمرها الصحفي الأول والوحيد، الذي استمر 14 دقيقة فقط، أجابت في خلاله عن ثلاثة أسئلة، وشهد زلات لسان أثارت الجدل، ما زاد الضغوط عليها، قبل أن تنتهي تجربتها في المنصب بعد أيام قليلة من تعيينها.
وفي مقابلة مع برنامج "هانيتي"، دافعت زكريا عن أدائها، مشيرة إلى أن الوقت المتاح للتحضير كان محدوداً، وأنها بذلت أقصى جهدها لأداء مهمتها. وكان البيت الأبيض قد دافع عنها قبل تصريحات ترامب، إذ وصفها بأنها إضافة مميزة للفريق ومؤهلة لشرح سياسات الإدارة للأميركيين.
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن من سيخلفها في المنصب.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
أسبوع المباريات الحاسمة.. هل يصمد برشلونة أمام امتحان الكبار؟
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: الحكومة لم تحقق شيئا سوى الزيارات للجنوب
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: لم يتبق سوى 30 مليون برميل نفط إيراني عالق بالبحر بسبب الحصار
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بطارية الهاتف لا تصمد؟ افحص هذه التطبيقات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

نقابة المحامين

دونالد ترامب

البيت الأبيض

كاليفورنيا

بيت الأب

باسم ال

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
Lebanon24
10:28 | 2026-10-18
Lebanon24
10:00 | 2026-10-18
Lebanon24
09:42 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24