تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نافذة التفاوض مع إيران تضيق... وترامب يعيد التلويح بضرب "جبل الفأس"

Lebanon 24
17-10-2026 | 16:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نافذة التفاوض مع إيران تضيق... وترامب يعيد التلويح بضرب جبل الفأس
نافذة التفاوض مع إيران تضيق... وترامب يعيد التلويح بضرب جبل الفأس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتزايد الضغوط على المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، مع تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشأة "جبل الفأس" المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى اتفاق تواجه تحديات وسط استمرار الحرب.

وبحسب تقرير نشره موقع "Al-Monitor"، فإن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس احتمال تضاؤل الوقت المتاح أمام الجهود الدبلوماسية. وكان الرئيس الأميركي قد تحدث في وقت سابق عن وجود مناقشات مثمرة مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تستأنف الهجمات قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني.

لكن ترامب عاد الخميس إلى التلويح بضرب "جبل الفأس"، وهو موقع يقع قرب منشأة نطنز النووية، ويضم مجمعاً محصناً تحت الأرض مرتبطاً بتجميع أجهزة الطرد المركزي، مع مخاوف أميركية من احتمال استخدامه في أنشطة تخصيب اليورانيوم.

"جبل الفأس" في قلب التهديدات

وفي مقابلة مع شبكة "Newsmax"، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف الموقع، مضيفاً أن واشنطن ستتمكن من ضربه بسرعة. كما استبعد إرسال قوات برية أميركية إلى إيران، مؤكداً أنه لا يرى حاجة إلى هذا الخيار.

ولم يستبعد ترامب احتمال استخدام قنبلة "MOAB"، المعروفة باسم "أم القنابل"، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأميركية، بعدما تحدثت تقارير عن إعداد الجيش خيارات عسكرية تشمل منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة في إيران.

ويكتسب الموقع أهمية خاصة بسبب موقعه المحصن في أعماق الجبل، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الضربات الجوية على تدميره بالكامل. وتقول إيران إن المنشأة مخصصة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، لكن غياب وصول المفتشين إليها منذ بدء بنائها عام 2020 أثار مخاوف بشأن طبيعة الأنشطة التي قد تجري داخلها.

بين التفاوض والتصعيد

وتأتي التهديدات في وقت لم تُحسم فيه الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، فيما تواصل الولايات المتحدة التأكيد أن هدفها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وكان ترامب قد أعلن أنه لا يريد استخدام أسلحة نووية ضد إيران، كما لا يعتزم إرسال قوات برية إليها، لكنه أبقى خيار توجيه ضربات جديدة إلى المنشآت النووية مطروحاً.

وبذلك، يتزامن الحديث عن استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع تصعيد التهديدات العسكرية، ما يضع المفاوضات أمام اختبار جديد، في ظل غياب اتفاق نهائي يضمن تسوية الملف النووي ويمنع تجدد المواجهة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنقصف موقع "جبل الفأس" الإيراني إذا رصدنا أي أنشطة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الذرية تؤكد رصد نشاط جديد في "جبل الفأس" بإيران
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نتابع بدقة ما يجري في موقع "جبل الفأس" ورصدنا نشاطا داخله
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديدات ترامب.. إيران تُضيف تحصينات جديدة حول منشأة "جبل الفأس"!
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 18:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

النووي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-18
Lebanon24
11:27 | 2026-10-18
Lebanon24
11:18 | 2026-10-18
Lebanon24
10:54 | 2026-10-18
Lebanon24
10:50 | 2026-10-18
Lebanon24
10:47 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24