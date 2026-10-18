كاتس: ضربنا إيران بـ36 ألف قنبلة

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قال يسرائيل كاتس إن والولايات المتحدة استهدفتا بـ36 ألف قنبلة خلال عملية الحرب، مشيرا إلى أنه تم تدمير البرنامج في عملية " الصاعد".ويأتي ذلك خلال حديث لكاتس عن حرب تشرين الأول 1973، المعروفة باسم "حرب يوم الغفران"، حيث اعتبر أن الإخفاق كان سياسياً، قائلاً إن القيادة السياسية كانت تعلم بوجود هجوم مرتقب، لكنها لم تتخذ إجراءات رادعة أو تشن هجمات استباقية ضد مصر وسوريا، خوفاً من رد فعل .وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين اتخذ، بدعم من القيادة ، قرارا وصفه بأنه "حازم ودراماتيكي" بشن غارات على أهداف في إيران، على بعد ألفي كيلومتر من إسرائيل.وقال إن إسرائيل دمرت البرنامج النووي الإيراني خلال عملية "الأسد الصاعد"، وإن العملية الأخرى، التي سماها "زئير الأسد"، نفذت بالتعاون مع .وأضاف أن الدولتين استخدمتا رؤوسا متفجرة تزن الواحدة منها طنا، واستهدفتا، وفق قوله، أهدافا بدقة في إيران، مضيفاً: "اغتلنا خامنئي"، في إشارة إلى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. (سكاي نيوز عربية)