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عربي-دولي

الأوضاع في المنطقة بين وزير الدفاع السعودي ونائب رئيس الإمارات

Lebanon 24
18-10-2026 | 13:13
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الأوضاع في المنطقة بين وزير الدفاع السعودي ونائب رئيس الإمارات
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التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد نائب رئيس الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.
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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإماراتية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك؛ بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما".

من جهة أخرى، أكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز التعاون بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار. الإقليميين، وفق وكالة أنباء الإمارات.

بالتوازي، تتزامن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى الإمارات مع التطورات الإقليمية التي تستوجب تعزيز الحوار حول أولويات المرحلة وتبادل الرؤى تجاه آليات العمل الخليجي المشترك للتعامل مع التحديات بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي وقت سابق، زار نائب الرئيس الإماراتي الرياض بناء على دعوة وجهها وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إذ بحثا تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية.
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