اليمن يشتعل مجدداً.. هجوم بالصواريخ الباليستية يوقع 18 قتيلاً

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أفادت وكالة " "، نقلاً عن أربعة مصادر حكومية وطبية، بمقتل 18 شخصاً على الأقل، اليوم الإثنين، في هجوم شنّه الحوثيون على معسكر تدريب تابع للحكومة في محافظة شبوة.وبحسب مصادر حكومية، استهدف الهجوم جنوداً خلال تدريبات صباحية، باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية.ويأتي الهجوم وسط تصاعد المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة بين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق واسعة شمال اليمن، والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة ، في ظل اتساع تداعيات الصراع الإقليمي الذي اندلع عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على أواخر شباط الماضي.وكانت القوات الحكومية قد أطلقت، في وقت سابق من تشرين الأول، عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وتمكنت من استعادة أراضٍ قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند مدخل .يُذكر أن الحرب اليمنية اندلعت عام 2014 عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، قبل تدخل التحالف بقيادة السعودية عام 2015.واستمر النزاع لسنوات، إلى أن أُبرمت هدنة عام 2022، صمدت إلى حين تجدد المواجهات خلال العام الجاري.