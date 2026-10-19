"لا تحقق الأمن".. بزشكيان يوجّه رسالة بشأن القواعد الأميركية

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اعتبر الرئيس مسعود بزشكيان أن وجود القواعد العسكرية الأميركية في دول المنطقة لا يسهم في تعزيز أمنها، بل يؤدي إلى تصاعد التوترات والخلافات، مؤكداً استعداد لمعالجة العالقة مع دول الجوار عبر الحوار والتفاهم.وجاء موقف بزشكيان خلال لقائه سيرغي لافروف، الاثنين، في طهران، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تواجه خلافات جوهرية مع دول المنطقة، متهماً السياسات والتدخلات الأميركية بالمساهمة في تأجيج النزاعات، ومشدداً على أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية.وفي ما يتعلق بالعلاقات مع ، دعا بزشكيان إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والكهرباء، معرباً عن تقديره للمواقف الروسية خلال الحرب الأخيرة.، أكد لافروف بلاده بتعزيز الشراكة مع ، ولا سيما في قطاعات والغاز والطاقة والتجارة، إلى جانب مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن الملفات الإقليمية والدولية.وشدد الجانبان على أهمية تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشاريع عملية، وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.