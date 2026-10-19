ترامب يفتح الباب أمام قمة مع بوتين وشي.. ورسالة إلى زيلينسكي

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أبدى الرئيس الأميركي استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي ، في وقت دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تكليف شخص آخر بإجراء المفاوضات مع .وقال ، إن الاجتماع المحتمل مع شي وبوتين قد يركز على نزع السلاح ، فيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن اقترح عقد القمة الشهر المقبل، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في .وبحسب المصادر، يهدف المقترح الروسي أيضاً إلى بحث تسوية للحرب في ، من دون مشاركة زيلينسكي في الاجتماع الثلاثي المقترح.وفي موقف منفصل، قال ترامب للصحافيين: "ربما حان الوقت لكي يكلف زيلينسكي شخصاً آخر بالتفاوض"، في إشارة إلى المحادثات الرامية لإنهاء الحرب مع .وجاء تصريحه بعد انتقادات وجّهها الأحد إلى الرئيس الأوكراني، اتهمه فيها بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين وكييف بشأن مسار التفاوض مع موسكو.