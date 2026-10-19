ترامب يفتح الباب أمام قمة مع بوتين وشي.. ورسالة إلى زيلينسكي

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين
، في وقت دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تكليف شخص آخر بإجراء المفاوضات مع موسكو
.
وقال ترامب
، إن الاجتماع المحتمل مع شي وبوتين قد يركز على نزع السلاح النووي
، فيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي
اقترح عقد القمة الشهر المقبل، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين
.
وبحسب المصادر، يهدف المقترح الروسي أيضاً إلى بحث تسوية للحرب في أوكرانيا
، من دون مشاركة زيلينسكي في الاجتماع الثلاثي المقترح.
وفي موقف منفصل، قال ترامب للصحافيين: "ربما حان الوقت لكي يكلف زيلينسكي شخصاً آخر بالتفاوض"، في إشارة إلى المحادثات الرامية لإنهاء الحرب مع روسيا
.
وجاء تصريحه بعد انتقادات وجّهها الأحد إلى الرئيس الأوكراني، اتهمه فيها بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن
وكييف بشأن مسار التفاوض مع موسكو.