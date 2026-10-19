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عربي-دولي

ترامب يفتح الباب أمام قمة مع بوتين وشي.. ورسالة إلى زيلينسكي

Lebanon 24
19-10-2026 | 16:51
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ترامب يفتح الباب أمام قمة مع بوتين وشي.. ورسالة إلى زيلينسكي
ترامب يفتح الباب أمام قمة مع بوتين وشي.. ورسالة إلى زيلينسكي photos 0
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أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، في وقت دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تكليف شخص آخر بإجراء المفاوضات مع موسكو.
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وقال ترامب، إن الاجتماع المحتمل مع شي وبوتين قد يركز على نزع السلاح النووي، فيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي اقترح عقد القمة الشهر المقبل، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين.

وبحسب المصادر، يهدف المقترح الروسي أيضاً إلى بحث تسوية للحرب في أوكرانيا، من دون مشاركة زيلينسكي في الاجتماع الثلاثي المقترح.

وفي موقف منفصل، قال ترامب للصحافيين: "ربما حان الوقت لكي يكلف زيلينسكي شخصاً آخر بالتفاوض"، في إشارة إلى المحادثات الرامية لإنهاء الحرب مع روسيا.

وجاء تصريحه بعد انتقادات وجّهها الأحد إلى الرئيس الأوكراني، اتهمه فيها بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن وكييف بشأن مسار التفاوض مع موسكو.
 
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