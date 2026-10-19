تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إدانة زعيم طائفة بقتل عشرات الأشخاص في غابة.. هذا ما حصل في كينيا

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إدانة زعيم طائفة بقتل عشرات الأشخاص في غابة.. هذا ما حصل في كينيا
إدانة زعيم طائفة بقتل عشرات الأشخاص في غابة.. هذا ما حصل في كينيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دانت محكمة في مدينة مومباسا الكينية، أمس الاثنين، بول ماكنزي و28 من معاونيه، بتهمة قتل 190 طفلا وشخص بالغ واحد في قضية طائفة سيئة السمعة تعتمد على التجويع، عرفت إعلاميا باسم "مجزرة غابة شاكاهولا".
Advertisement

واتهمت النيابة الواعظ، الذي يصف نفسه بأنه رجل دين، بتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت. 

وخلال جلسة المحكمة المفتوحة، ظهر ماكنزي متجها دون إبداء أي انفعال، بينما نفى في ملفات منفصلة تهما تتعلق بالقتل غير العمد والإرهاب.

وقالت القاضية ديانا كافيدزا موتشاتشي إنها مقتنعة بأن الادعاء أثبت القضية ضد جميع المتهمين التسعة والعشرين، في جريمة قتل 190 طفلا وشخص بالغ واحد.

من جانبه، رحب مكتب مدير الادعاء العام في كينيا، بالحكم ووصفه بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن الحصول على إدانة في قضية تضم هذا العدد من التهم ليس أمرا يتحقق بسهولة.
 
مواضيع ذات صلة
حريق في فندق بريطانيّ... وإجلاء عشرات الأشخاص
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عامين على الجريمة.. إدانة 3 رجال بقتل شقيقين وصديقهما
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شخصين... ما الذي حصل في تبنين؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هناك علاقة شخصية وودية مع رئيس الحكومة نواف سلام والموقف السياسي لا يغير في ذلك كما أن معارضتنا غير موجهة ضد طائفة معينة (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

بول ماكنزي

النيابة

حكمت ال

الكينية

ماكنزي

شي إن

الحص

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-10-20
Lebanon24
16:55 | 2026-10-20
Lebanon24
16:48 | 2026-10-20
Lebanon24
16:42 | 2026-10-20
Lebanon24
16:30 | 2026-10-20
Lebanon24
16:16 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24