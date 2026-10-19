إدانة زعيم طائفة بقتل عشرات الأشخاص في غابة.. هذا ما حصل في كينيا

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دانت محكمة في مدينة مومباسا ، أمس الاثنين، و28 من معاونيه، بتهمة قتل 190 طفلا وشخص بالغ واحد في قضية طائفة سيئة السمعة تعتمد على التجويع، عرفت إعلاميا باسم "مجزرة غابة شاكاهولا".واتهمت الواعظ، الذي يصف نفسه بأنه رجل دين، بتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت.وخلال جلسة المحكمة المفتوحة، ظهر متجها دون إبداء أي انفعال، بينما نفى في ملفات منفصلة تهما تتعلق بالقتل غير العمد والإرهاب.وقالت القاضية ديانا كافيدزا موتشاتشي إنها مقتنعة بأن الادعاء أثبت القضية ضد جميع المتهمين التسعة والعشرين، في جريمة قتل 190 طفلا وشخص بالغ واحد.من جانبه، رحب مكتب مدير الادعاء العام في كينيا، بالحكم ووصفه بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن الحصول على إدانة في قضية تضم هذا العدد من التهم ليس أمرا يتحقق بسهولة.